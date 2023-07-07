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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي يوجه نصائح لطلاب الثانوية العامة .. فيديو

الثانوية العامة
الثانوية العامة

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مجموعة من النصائح للطلاب المقبلين على الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على فضائية صدى البلد، إن أهم نصيحة للطلاب المقبلين على الثانوية العامة عدم الخوف، لافتًا إلى أن الثانوية العامة تعلق عليها آمال وأحلام الطلاب، وكلما زاد الخوف ضاع الحلم.

وتابع: لا علاقة بين المجموع الذي يحصل عليه الطالب، وبين جهدك وتعبك طوال العام الدراسي، موضحًا أنه يجب على الطلاب المقبلين على الثانوية العامة أن يأخذوا بالأسباب.

فترة دراسته

وكشف موافي عن أهم النصائح التي كانت تردده والدته أثناء فترة دراسته، حيث كانت تقول له، «لا تخاف يا والدي، اللي هتخاف منه مفيش أسهل منه».

وأكمل: هناك مثل صيني شهير جدا، حيث يقول «قد يفشل الأذكياء والمحظوظون، ولكن لا يفشل العاملون، لأنهم اجتهدوا وتعبوا في حياتهم»، لذا يجب على الطلاب أن يجتهدوا في حياتهم ويتعبوا طيلة هذه السنة الدراسية.

وأوضح موافي، أن كل شيء كتبه الله للإنسان يكون في الأرض، ولكن الرزق الشيء الوحيد في السماء، حيث قال تعالى «وفي السماء رزقكم وما توعدون»، لذا يجب على كل طالب أن يترك النتيجة على الله، ويجتهد قدر استطاعته.

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