التضامن: انطلاق فعاليات ستارت 2026 بالمتحف المصري الكبير

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، فعاليات مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، "ستارت 2026" بالمتحف المصري الكبير.

وافتتح الفعاليات الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن المشرف العام على مشروع وحدات التضامن بالجامعات بمشاركة 30 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات وما يزيد على 300 شركة، مع وجود منطقة أرض الفرص والتي تحتوي على أكثر من 70 مرشد مهني ومنطقة ورش العمل لتأهيل الشباب، وهناك 3 آلاف منحة لدراسة اللغة الإنجليزية ومهارات سوق العمل، وألف منحة من بنك مصر مقدمة خلال الفعالية.

وتشهد الفعالية مسرحا كبيرا يضم خبراء ورواد أعمال وممثلي الحكومة والقطاع الخاص، مع استعراض الرعاة الذين يقدمون دعما للفاعلية حيث يتحمل تكلفة الحدث مجموعة من الشركات الراعية.

وتم رسم خريطة قمة ستارت 2026 على شكل خمسة شوارع داخل المتحف المصري الكبير يحمل كل منها اسم يعبر عن برامج وزارة التضامن الاجتماعي، فالشارع الأول يحمل اسم الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، وشارع باسم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والآخر باسم مودة، وشارع أنت أقوى من المخدرات، وشارع باسم تكافل وكرامة.

وتشهد القمة مشاركة نخبة من المتحدثين وضيوف الشرف خلال القمة.

وتمثل فعالية "ستارت 2026" منصة وطنية مهمة لربط الشباب والطلاب بمسارات التأهيل والتدريب وفرص العمل والتمكين الاقتصادي، حيث تأتي فعالية "ستارت 2026" في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز جاهزية الشباب لسوق العمل، من خلال توفير منصة متكاملة تجمع بين التأهيل والإرشاد والتواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات والجهات الشريكة، بما يسهم في توسيع فرص الاندماج الاقتصادي وبناء مستقبل مهني أكثر استدامة للشباب المصري.