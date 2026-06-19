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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء إجراءات إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بالسويس وسيناء

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

قام الفريق مهندس كامل الوزير ، وزير النقل والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى جبل سحابة بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة جبل عتاقة بالسويس، بمشاركة المهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندس سامى أبووردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لتفقد واستطلاع بعض الأماكن وبدء الإجراءات اللازمة لإقامة عدد من المشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

شملت الزيارة الميدانية، تفقد عدد من المواقع على ارتفاعات مختلفة، وكذلك المواقع ذات الارتفاعات العالية والتى تصل فى منطقة جبل سحابة إلى 640 متراً، وفى مناطق جبل عتاقة إلى 870 متراً، وتم مراجعة سرعات الرياح اللحظية ميدانيا، والوقوف على واقع الملاءمة الجغرافية لكل موقع، وامتدت الزيارة لتشمل مناطق متنوعة ومختلفة من حيث المساحة والارتفاع ونسبة الميل والانحراف فى نطاق الجبلين، وتم مراجعة المسارات الخاصة بشبكة نقل الكهرباء، واختيار بعض الأماكن فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة وضغط الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات الحالية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45 % من مزيج الطاقة عام 2028، تنفيذا لاستراتيجية العمل، وإضافة قدرات توليديّة جديدة من الطاقات المتجددة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون.

تأتي الزيارة استمرارا للمساعي الحثيثة والجولات الميدانية لاستطلاع واختبار الأماكن الأكثر ملاءمة انطلاقا من رؤية الدولة لحسن إدارة الموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وحسن إدارة واستغلال ما تتمتع به مصر من ثراء كبير في مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وزير النقل وزير الكهرباء الكهرباء طاقة الرياح توليد الكهرباء

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