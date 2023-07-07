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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسام صالح: دعم الشركة المتحدة للفن جزء من دورها الوطني

المهندس حسام صالح
المهندس حسام صالح

‏قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التغطية التي تقوم بها الشركة المتحدة لحفل "الأساتذة" في دار الاوبرا المصرية شيء ليس بغريب عليها.

الشركة المتحدة

 وأضاف حسام صالح، خلال تغطية خاصة على هامش حفل "الأساتذة" بدار الأوبرا المصرية، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، أن ما تقدمه الشركة المتحدة، جزء من دورها الوطني الذي تقوم به؛ حتى تستطيع تغطية الأحداث المهمة مثل حفل الأساتذة.

وأكد أن التعاون بين الشركة المتحدة ووزارة الثقافة، يأتي في إطار البروتوكول الموقع بينهما، والذي تستطيع بموجبه “المتحدة”، نقل الحفلات والفعاليات تلفزيونيا، سواء التي تقام في القاهرة أو خارجها.

الشركة المتحدة المهندس حسام صالح دار الاوبرا المصرية حفل الأساتذة وزارة الثقافة

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حسام صالح: دعم الشركة المتحدة للفن جزء من دورها الوطني

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