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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جابر القرموطي: الإرهاب أصبح ذكرى في مصر بفضل القوات المسلحة.. فيديو

جابر القرموطي
جابر القرموطي

استعاد الإعلامي جابر القرموطي، ذكرى استشهاد أبطال ملحمة البرث  في سيناء، بقيادة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، قائلا إن البطل أحمد المنسي أصبح أيقونة امام الجميع هو وكل أبطال الملحمة.

وأضاف "القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الإرهاب أصبح ذكرى في تاريخ مصر إذ أن الدولة المصرية متمثلة في الجيش المصري قضت عليه بشكل تام، لافتا إلى أن القوات المسلحة جزء من مهامها حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.

وتابع جابر القرموطي، أن مسلسل الاختيار رسخ ووثق ما حدث في ملحمة البرث بالضبط، وأظهر العمل الدرامي كل ما حدث في تلك الملحمة، موضحا أن الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة إنتاج كل القصص البطولية للجيش المصري وتحويلها إلى دراما.

وأردف، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقوم بجهد كبير في تحويل مثل تلك القصص إلى دراما تظهر على الشاشات أمام الشعب المصري، مختتمًا تصريحاته: "كل الاحترام والتقدير والعرفان لشهداء ملحمة البرث كنموذج من ملاحم عديدة في الجيش المصري والشرطة المصرية".

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