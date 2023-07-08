تفاصيل أول موسم من لعبة Diablo 4

كشفت رسمياً شركة Blizzard Entertainment عن الموسم الأول من لعبة Diablo 4، تحت عنوان Season of the Malignant والى سيتوفر رسميًا في 20 يوليو الجاري.

يقدم موسم Season of the Malignant قصة جديدة عن شخصية Cormond، وهو كاهن سابق من كاتدرائية النور الذي يحاول وقف انتشار Malignant، وعلى اللاعبين مساعدته لمواجهة الوحوش الجديدة ضمن 7 فصول، حيث كل فصل بأهداف محددة عند إكمالها تحصل على مكافآت.

ذكرت Blizzard أن الموسم الجديد سظهر ضمن أحداثه زعيم جديد وعناصر أسطورية أخري، ولن تكون حصرية بل ستظهر فى عالم اللعبة نفسه.

وعلى اللاعبين تدشين شخصيات جديدة موسمية من أجل المكافآت، ولن يكونوا بحاجة إلى Premium Battle Pass لتجربة المحتوى الجديد الخاص بالموسم.

يذكر أيضاً أن مع اللعب أكثر سترفع مستوى الشخصية التذكرة الموسمية، مع شراء تذكرة Premium Battle Pass، وعند شراءها ستحصل على ثيمات وأحصنة وعملة Platinum وتجهيزات قوية.