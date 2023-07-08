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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

النجمة والقمر.. بيع إسورة ذهبية بعد عرضها 16 عاما في محل مجوهرات

إسورة ذهبية
إسورة ذهبية

أثارت إسورة ذهبية تم بيعها بعد أكثر من 16 عامًا من العرض جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت العديد من الحسابات الناشطة مقطع فيديو قصير يظهر به القطعة الثمينة.

وأوضح أحد المعلقين على المقطع أن هذه القطعة لموديل يسمى "النجمة والقمر"، وأنه يصبح حاليا من تراث الدول العربية. 

وأشار آخر إلى أن الإسورة تعتبر جزءًا من التراث الثقافي للمنطقة، وأنها تمتلك قيمة تاريخية وثقافية كبيرة.

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ويعتبر التراث الثقافي للدول العربية غنيًا بالمجوهرات الثمينة والتحف الفنية الفريدة، وتحظى هذه المجوهرات بشعبية كبيرة بين الناس، بسبب جمالها وتصميمها الرائع والفريد.

ويُعد بيع هذه الإسورة بعد 16 عامًا من العرض مؤشرًا على القيمة العالية التي تحظى بها المجوهرات الثمينة والتراث الثقافي في المجتمعات العربية، وتؤكد أيضًا أن الأشياء ذات القيمة العالية تظل محفوظة ومقدرة على مر الزمن.

المجوهرات الثمينة في الوطن العربي

تتميز المجتمعات العربية بتقاليدها وثقافتها الغنية، وتتضمن هذه التقاليد العديد من المجوهرات الثمينة التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمعات العربية. ومن بين هذه المجوهرات الأخرى:

1- العقيق: وهو نوع من الأحجار الكريمة المستخدمة في صنع المجوهرات، ويتميز بلونه الأحمر الداكن والقوام الناعم، ويُعتقد أنه يجلب الحظ الجيد للشخص الذي يرتديه.

2- الذهب: ويعتبر الذهب من المعادن الثمينة التي تحظى بشعبية كبيرة في المجتمعات العربية، ويُستخدم في صنع العديد من المجوهرات مثل الخواتم والأساور والأقراط والعقود.

3- اللؤلؤ: وهي من المواد الطبيعية التي تستخدم في صنع المجوهرات، وتشتهر بها دول الخليج العربي، وتُستخدم في صنع العديد من المجوهرات مثل الأساور والعقود والأقراط.

4- العمائم الذهبية: وتُعتبر هذه المجوهرات من الأشياء التراثية في المجتمعات العربية، وتستخدم في الحفلات والمناسبات الخاصة، وتُعد رمزًا للثراء والفخر.

5- الفضة: وتستخدم الفضة في صنع المجوهرات العربية التقليدية، وتتميز بلونها الرمادي اللامع والتصميم الفني الجميل.

التراث الثقافي التواصل الاجتماعي المجوهرات الثمينة المجوهرات

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