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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد وقفه عن العمل .. مكتب FBI يحقق مع المبعوث الأمريكي لإيران

أرشيفية
أرشيفية

أفاد موقع "سيمافور" الإخباري الأمريكي إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" يحقق مع المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي بشأن معلومات سرية، وذلك بعد أسبوع من وقفه عن العمل.

وكان مالي قد قال إن ترخيصه الأمني قيد المراجعة وإنه يتوقع أن ينتهي التحقيق "بنتيجة طيبة وقريبا".

وأضاف "أُبلغتُ أن ترخيصي الأمني قيد المراجعة. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبا. في غضون ذلك، أنا في إجازة" مؤكدًا بذلك تغريدة لمراسل من مؤسسة "أكسيوس" الإخبارية.

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وكان مات ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال إن المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي "في عطلة"، وإن أبرام بالي سيحل محله بالوكالة.

وقال مات ميلر لوكالة "رويترز" في رسالة بالبريد الإلكتروني "روب مالي في عطلة ويعمل أبرام بالي مبعوثا خاصا بالوكالة لإيران ويقود عمل الوزارة في هذا الشأن". ولم يخض في تفاصيل حول سبب العطلة أو مدتها.

وعُين مالي مبعوثا خاصا لإيران في يناير 2021. واضطلع مالي بدور كبير في الجهود التي باءت بالفشل للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000 وفي الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

 

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