ضبط عصابة أجنبية بدولة خليجية .. ما جريمتهم؟

أعلنت السلطات الكويتية، ضبط "عصابة فلبينية" تزور شهادات دراسية وعقود زواج ورخص قيادة.

وبحسب وسائل إعلام، قالت وزارة الداخلية إن "قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع وزارة الخارجية تمكن من ضبط تشكيلا عصابيا من الجنسية الفلبينية يقوم بتزوير المستندات الرسمية وتقديمها للجهات المختصة في دولة الكويت".

وأضافت "تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الفلبين بدولة الكويت من ضبط 33 شخصا من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير المستندات الرسمية لأبناء جلدتهم وتقديمها للجهات المختصة".

وأوضحت أن الوثائق المزورة تشمل "شهادات دراسية، وعقود زواج، وشهادات رخص قيادة"، مؤكدة أنه تم تحويل أفراد العصابة "للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشارت إلى أن الهدف من تزوير عقود الزواج "نقل إقامتهم من عامل منزلي إلى التحاق بعائل، ومن ثم يتمكن من تحويل الإقامة إلى إحدى الشركات"، وأن تزوير الشهادات الدراسية يهدف لـ"استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول أوروبية"، وتزوير رخص القيادة بهدف "تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة في دولة الكويت".

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن "لا أحد فوق القانون، وسوف تتعامل بحزم مع كل ما هو مخالف للإجراءات والقوانين والأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام".