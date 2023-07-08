عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضبط عصابة أجنبية بدولة خليجية .. ما جريمتهم؟

صدى البلد

أعلنت السلطات الكويتية، ضبط "عصابة فلبينية" تزور شهادات دراسية وعقود زواج ورخص قيادة.

وبحسب وسائل إعلام، قالت وزارة الداخلية إن "قطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع وزارة الخارجية تمكن من ضبط تشكيلا عصابيا من الجنسية الفلبينية يقوم بتزوير المستندات الرسمية وتقديمها للجهات المختصة في دولة الكويت".

وأضافت "تمكنت إدارة مكافحة التزييف والتزوير التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتعاون مع وزارة الخارجية وسفارة دولة الفلبين بدولة الكويت من ضبط 33 شخصا من الجنسية الفلبينية يقومون بتزوير المستندات الرسمية لأبناء جلدتهم وتقديمها للجهات المختصة".

وأوضحت أن الوثائق المزورة  تشمل "شهادات دراسية، وعقود زواج، وشهادات رخص قيادة"، مؤكدة أنه تم تحويل أفراد العصابة "للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأشارت إلى أن الهدف من تزوير عقود الزواج "نقل إقامتهم من عامل منزلي إلى التحاق بعائل، ومن ثم يتمكن من تحويل الإقامة إلى إحدى الشركات"، وأن تزوير الشهادات الدراسية يهدف لـ"استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على تأشيرة دخول لدول أوروبية"، وتزوير رخص القيادة بهدف "تسهيل إجراءات الحصول على رخص القيادة في دولة الكويت".

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن "لا أحد فوق القانون، وسوف تتعامل بحزم مع كل ما هو مخالف للإجراءات والقوانين والأعمال التي من شأنها الإخلال بالنظام العام".

الكويت تستثمر أكثر من 300 مليار دولار في مجال الطاقة

الكويت.. قرار قضائي عاجل يخص أحد المصريين

الكويت السلطات الكويتية عصابة فلبينية تزور شهادات دراسية وزارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

تحرك جديد فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم .. والبانيه مفاجأة

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

ترشيحاتنا

احذر إرتكاب هذا الخطأ عند تدميس الفول في المنزل.. يعيق امتصاص الحديد والكالسيوم

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دولة عربية تستهلك 250 ألف برميل نفط يوميا

نهائي أمم إفريقيا .. موعد مباراة المنتخب الأولمبي والمغرب والقنوات الناقلة

ارتفاع جنوني لـ الذهب.. الأصفر يعزز مكاسبه ويتحرك للأعلى عالمياً

الحكمة من وجوب فترة العدة للمطلقة والأرملة.. ماذا قال العلماء؟

75 جنيها للكيلو .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف أسباب انتشار الموت المفاجئ بين الشباب| تفاصيل صادمة

طريقة عمل صينية ماكريل في الفرن| بأسهل الخطوات

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فيديو

كشف دوافع جريمته.. تفاصيل علاقة مدنس القرآن المصري في روسيا بحارقه في السويد

رسالة لـ إمام عاشور ... قصة اضطهاد تريزيجيه في الأهلي ومحاولات قطر تجنيسه

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ