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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

48 مئوية.. هذه المدينة تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية

ارشيفي
ارشيفي

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية أن تشهد مدينة الأحساء  أعلى درجات حرارة في المملكة حيث تصل إلى 48 درجة ، تليها حفر الباطن والصمان، والدهناء بـ47 درجة مئوية، ثم الخرج والتنهات بـ46 درجة.

ووفق أخبار 24 السعودية؛ فقد ذكر المركز إن الرياض، والدمام وبريدة ووادي الدواسر قد تسجل 45 درجة مئوية، تليها مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وشرورة، ورفحاء بـ44 درجة مئوية.

وبين أن أدنى درجات حرارة صغرى متوقعة ستكون في أبها بـ19 درجة، تليها كل من الباحة، والقريات، وطريف بـ21 درجة.

وكان المركز قد أشار في تقريره عن حالة الطقس اليوم إلى أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط و شرق المملكة.

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