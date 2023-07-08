عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار وأتربة.. تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم السبت

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تحذيرًا بشأن حالة الطقس المتوقعة، اليوم السبت، في جميع أنحاء ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن تكون "الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حارا مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط و شرق المملكة".

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

طقس السعودية اليوم.. أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية

وأضاف تقرير المركز أن "حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة وتصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج".

وخلص التقرير إلى أن "حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة , وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج".

 

 

طقس السعودية طقس السعودية اليوم الطقس أجواء الطقس أحبار الطقس أخبار حالة الطقس أخبار حالة الطقس اليوم السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

أقل من 1900 جنيه|مفاجأة جديدة في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن

سقوط لعبة ملاهي بمصيف جمصة وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين

كيف تحل البركة في البيت؟.. الإفتاء: التقصير بهذه العبادة يغلق أبواب الخير

موضوعات متعلقة

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

طقس السعودية اليوم.. أتربة مثارة ونشاط للرياح السطحية

ترشيحاتنا

آخرها في يونيو .. وقف زيادة المعاشات للمستفيدين الجدد من أول يوليو

محللون: أوكرانيا أخفقت في هجومها على روسيا| تفاصيل

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

عك كروي.. إبراهيم فايق يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ إمام عاشور

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 8 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فوائد المشمش الصحية .. حيوي للقلب والعيون والعظام

طريقة عمل حلى طبقات المهلبية

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

فيديو

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ