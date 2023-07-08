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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسخن أسبوع منذ 100 ألف عام| العالم يسجل أعلى درجة حرارة في التاريخ

صدى البلد

شهد العالم هذا الأسبوع أعلى درجة حرارة عالمية تم تسجيلها على الإطلاق، وفقًا لبيانات من وكالتين لتتبع المناخ.

ووصل متوسط درجة الحرارة العالمية الاثنين الماضي إلى 17.01 درجة مئوية (62.62 فهرنهايت)، وهي أعلى درجة في بيانات المراكز الوطنية الأميركية للتنبؤ البيئي، التي تعود إلى العام 1979.

وبحسب وسائل إعلام، بلغ متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء العالم، يوم الثلاثاء، 17.18 درجة مئوية، محطمةً الرقم القياسي المُسجّل في اليوم السابق.

وكانت أعلى درجة حرارة عالمية، سُجّلت سابقًاً في منتصف شهر آغسطس من العام 2016، ووصلت حينها إلى 16.92 درجة مئوية.

وأكدت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، أن درجات الحرارة العالمية يومي الإثنين والثلاثاء سجلتا رقمين قياسيين أيضًا في بياناتها التي تعود إلى العام 1940.

ويحتمل أن تكون سجلات هذا الأسبوع هي الأكثر دفئًا خلال "100 ألف عام على الأقل"، كما قالت جينيفر فرانسيس، وهي عالمة بارزة في مركز "وودويل" لأبحاث المناخ، لشبكة سي إن إن اليوم الجمعة، واصفة السجلات بأنها "أمر ضخم" .

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