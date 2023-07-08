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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 60353 طن و 144 كجم قمح بشون دمياط

قمح
قمح

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣ ، والذى بدأ إبريل الماضى ويستمر حتى أغسطس المقبل ، حيث تلقت تقريرًا أشار إلى وصول الكمية الموردة بالشون حتى الأمس قد بلغت ٦٠٣٥٣ طن و١٤٤ كجم ، والذى يشير أيضًا إلى تجاوز نسبة المستهدف لهذا العام بما يعادل ١٢٩.٧٨ % .

فيما يشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد قبل بدء الموسم وتنفيذ كافة التجهيزات لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين،  حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح ٣١٠٠٢ فدان.

 ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديريتي الزراعة والتموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد والتأكد من سلامة التخزين .

تعليم دمياط: لم نتلق شكاوى بشأن امتحان الثانوية العامة للغة الإنجليزية

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