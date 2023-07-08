توريد 60353 طن و 144 كجم قمح بشون دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عملية توريد محصول القمح لموسم ٢٠٢٣ ، والذى بدأ إبريل الماضى ويستمر حتى أغسطس المقبل ، حيث تلقت تقريرًا أشار إلى وصول الكمية الموردة بالشون حتى الأمس قد بلغت ٦٠٣٥٣ طن و١٤٤ كجم ، والذى يشير أيضًا إلى تجاوز نسبة المستهدف لهذا العام بما يعادل ١٢٩.٧٨ % .

فيما يشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد قبل بدء الموسم وتنفيذ كافة التجهيزات لاستقبال كميات القمح الموردة من المزارعين، حيث بلغت المساحة المزروعة من القمح ٣١٠٠٢ فدان.

ووجهت " الدكتورة منال عوض " تعليماتها إلى مديريتي الزراعة والتموين بالمتابعة الدورية لتلك المنظومة والتيسير على المزارعين خلال عملية التوريد والتأكد من سلامة التخزين .