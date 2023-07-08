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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمدن وقرى سيناء

أستمرار أعمال المبادرة
أستمرار أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة

نشرت مديرية الصحة شمال سيناء، الفرق الطبية بالقرب من الشواطيء بالمدن الساحلية، خاصة مدينة العريش، ووسط الميادين العامة بمدن المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمترددين علي المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة تحت شعار “ انزل وشارك واطمأن على نفسك.  صحتك تهمنا”، تنفيذا لتكليفات وزارة الصحة تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، ان الفرق الطبية تعمل فى جميع المراكز الصحيه والقوافل الطبية تتواجد بمدن وقرى المحافظة، لتقديم الخدمة لكبار السن،  من خلال فريق عمل يضم :أطباء وتمريض ومدخل بيانات ورائدات ريفيات.. حيث تعمل هذه الفرق بشكل متواصل منذ اول ايام عيد الأضحى المبارك.
 

ساحل البحر :

وفي العريش تم  تكليف فريق طبي بالعمل على ساحل البحر  أمام كافتريا خلود و بمنطقة ال أيوب،  وفريق اخر  وسط مدينة العريش، وفريق بمنطقة  ميدان المالح ، تحت إشراف  دكتور  وليد جمعه مدير الرعايه الاساسية.

وتتم عملية  الفحص والكشف على للمترددين  على الفرق الطبية  ، وذلك  من الساعه الثامنة صباحا حتى التاسعه مساءا داخل جميع المراكز على مستوى المحافظه.

كما تنتشر القوافل الطبية الثابتة بمختلف الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والرعاية الاساسية   .
 

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سيناء المبادرة الرئاسية يوم صحة

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