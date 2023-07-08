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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خسارة فادحة..

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. دولة عربية تستهلك 250 ألف برميل نفط يوميا

ارشيفي
ارشيفي

يحرق العراق ما يقارب ربع مليون برميل يومياً في ذروة فصل الصيف، بحسب ما كشفت عنه لجنة النفط والغاز الثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي. 

من جانبه، ذكر  عضو اللجنة كاظم الطوكي، في تصريح للصحيفة الرسمية ، أنَّ الكمية تتوزع ما بين وقود خام وزيت وقود وزيت غاز"، مشيراً إلى أنَّ "التحول نحو الطاقة النظيفة يوفر على العراق حرق هذه الكميات".

وتابع الطوكي: "منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" لا يقتصر حسابها على الكميات المصدرة فحسب، وإنما حتى النفط المستخدم في إنتاج الكهرباء والتعبئة والاستهلاك الداخلي للدول بضمنها العراق".

وأشار  إلى أن دخول السيارات إلى البلاد تعدى النمو الطبيعي وهذا ما أثر في سد الحاجة للاستهلاك اليومي"، مشيراً إلى أنَّ العراق سيحتاج إلى 40 مليون لتر بنزين يومياً بحلول العام 2035، بعد أن بلغ استهلاكه حتى الآن 28 مليون لتر يومياً من البنزين ما يتطلب إنشاء وتطوير العديد من المصافي لسد الحاجة الحالية والمستقبلية".

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