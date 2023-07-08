الإمارات .. زلزال بقوة 3.2 درجة يضرب الفجيرة

أفادت صحيفة الإمارات اليوم بأن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" سجلت اليوم هزة أرضية بقوة 3.2 درجة – ريختر في ضدنا بالفجيرة الساعة 10:51، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.



وكانت الجزائر وقت سابق سجلت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر، حدد مركزها بـ 8 كم شمال حجرة النص، بولاية تيبازة.

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أعلن في وقت سابق أن زلزالا بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس قبالة منطقة "زامباله"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.



وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة "بالاويج" في منطقة "زامباله"، وعلى عمق 46 كيلومترا.