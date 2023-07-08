عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

3.5.. زلزال قوي يضرب مدينة عربية

صدى البلد

أفادت صحيفة سبق الجزائرية بتسجيل هزة أرضية في حدود  بقوة  3.5 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بـ 8 كم شمال  حجرة النص، بولاية تيبازة.

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أعلن في وقت سابق أن زلزالا بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس قبالة منطقة "زامباله"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.
 

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة "بالاويج" في منطقة "زامباله"، وعلى عمق 46 كيلومترا.

زلزال عنيف يضرب تشيلي ولا أنباء عن الضحايا

تركيا .. زلزال قوي يضرب ملاطية

هزة أرضية زلزال قوي علم البراكين مدينة عربية مقياس ريختر مركز الزلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

محدش ينزل البحر.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن مصيف إسكندرية ومطروح

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

8 جنيهات .. انخفاض كبير فى أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 8 يوليو 2023

8 مليارات دولار في الطريق إلى مصر.. النفط والغاز يتصدران

أقل من 1900 جنيه|مفاجأة جديدة في أسعار الذهب وهذا ثمن عيار21 الآن

سقوط لعبة ملاهي بمصيف جمصة وإصابة 10 أشخاص بينهم شقيقين

موضوعات متعلقة

زلزال قوي يضرب أكبر مدن ولاية ألاسكا الأمريكية

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ضبط عصابة أجنبية بدولة خليجية .. ما جريمتهم؟

ماذا يفعل من وقع في ذنب؟.. علي جمعة: 3 أعمال تمحوه مهما كان كبيرا

السعر الجديد لـ MG RX5 الرياضية في مصر .. وصل لكام؟

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس .. غدا

6.5 جنيه للطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8 يوليو 2023

مطلوب فورًا في الاتحاد السعودي| حكاية عرض مغري لنجم منتخب مصر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه ....ليلي علوي تثير الجدل على البحر| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ماذا يحدث عند تناول الجمبري؟.. إطلالات بسنت شوقي تثير الجدل.. فوائد خارقة لـ التين الشوكي

فوائد المشمش الصحية .. حيوي للقلب والعيون والعظام

طريقة عمل حلى طبقات المهلبية

فيديو

شاب متنكر يبتز متابعيه عبر التيك توك.. أعرف القصة

تغيرت معالم مصر .. مصري بالعراق يشيد بالسيسي مع الإعلامي نزار الفارس

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ