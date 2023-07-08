3.5.. زلزال قوي يضرب مدينة عربية

أفادت صحيفة سبق الجزائرية بتسجيل هزة أرضية في حدود بقوة 3.5 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بـ 8 كم شمال حجرة النص، بولاية تيبازة.

وكان المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل قد أعلن في وقت سابق أن زلزالا بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب اليوم الخميس قبالة منطقة "زامباله"، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.



وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 26 كيلومترا جنوب غربي بلدة "بالاويج" في منطقة "زامباله"، وعلى عمق 46 كيلومترا.