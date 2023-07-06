زلزال عنيف يضرب تشيلي ولا أنباء عن الضحايا

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم الخميس، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمال تشيلي.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 116 كيلومترا من مدينة "سان بيدرو دي أتاكاما" الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 131.6 كيلومتر.



ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.



وكان قد أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا جديدا ضرب محافظة ملاطية التركية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع الساعة 21:01 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة ملاطية التركية.

وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 8.0 كيلو متر تحت سطح الأرض.

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.