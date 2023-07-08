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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رغم زيارة أيلون ماسك للصين.. تسلا تسرح عمال مصنع شنجهاي

تسلا تسرح عمال مصنع
تسلا تسرح عمال مصنع شنجهاي

قررت شركة تسلا تسريح بعض عمال مصنع جيجا شنجهاي من خط تصنيع البطاريات، وذلك بعد يوم واحد فقط من موافقة شركات صناعة السيارات في الصين بشكل جماعي على الحفاظ على نظام سوق عادل وسط حرب أسعار متزايدة.

 تسلا تسرح عمال مصنع شنجهاي 

وبدأت شركة صناعة السيارات الأمريكية في إخطار موظفي خط تجميع البطاريات في وقت سابق من هذا الأسبوع ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر ، حسبما ذكرت بلومبرج، ولم تسمح تسلا للموظفين بالتحدث علنًا ، وبالتالي طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

يعتبر السبب الدقيق وراء التسريح غير واضح حتى الآن، وليس هناك ما يشير إلى عدد العمال الذين تم التخلي عنهم، ويذكر التقرير أن تسلا عرضت على بعض العمال خيار الانتقال إلى ورش عمل مختلفة مثل الختم أو الرسم أو التجميع العام.

 تسلا تسرح عمال مصنع شنجهاي 

كان ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد زار مصنع جيجا شنجهاي خلال شهر يونيو 2023 ، حيث كان يهتم بالطاقة الإيجابية والدافع لإنجاز الأمور، وقام بشكر العمال في تغريدة على "عملهم الممتاز في التغلب على العديد من العقبات على مدار سنوات عديدة".

ويعتبر مصنع جيجا شنجهاي واحد من أكبر مصانع تسلا على مستوى العالم، ويعمل به 20 ألف موظف ويمتلك قدرة على طرح حوالي مليون سيارة كهربائية سنويًا، وتعتبر محور عمليات الشركة العالمية، حيث تم تصنيع أكثر من نصف جميع منتجات تسلا المباعة في جميع أنحاء العالم في جيجا شنجهاي.

 تسلا تسرح عمال مصنع شنجهاي 

علاوة على ذلك ، يتم تجميع وحدات البطارية من LGو CATL التي تدخل في متغيرات من الطراز 3 والطراز Y في مصنع جيجا شنجهاي للبطاريات، ويقال إن تسلا ستدمج آلات آلية في خط البطارية، مما قد يكون سببًا لتقليل العمالة البشرية.

وتصدرت خطط التوسعة في مصنع جيجا شنجهاي عناوين الصحف مؤخرا، حيث نظرت العلامة التجارية في زيادة الطاقة الإنتاجية لمجموعة نقل الحركة وإضافة خط إنتاج جديد للبطاريات في حقل قريب، لكن تلك الخطط اصطدمت بحاجز بيروقراطي بعد مخاوف من زيادة العرض وتأثيرات حرب الأسعار.

 تسلا تسرح عمال مصنع شنجهاي 

وحقق إنتاج جيجا شنجهاي في الربع الثاني من عام 2023 رقماً قياسياً جديداً في الصين بعد أن باعت العلامة التجارية 247.217 وحدة بين أبريل ويونيو 2023، كما سجلت الشركة رقماً قياسياً فصليةً جديداً للمبيعات العالمية بعد بيع إجمالي 466.140 وحدة من الطراز 3 ، موديل Y ، موديل S، والنموذج X.

ويمكن أن يُعزى جزء من نمو المبيعات إلى التخفيضات الشديدة في الأسعار التي بدأت في وقت مبكر من هذا العام ، مما تسبب في اضطراب سوق السيارات الصيني.

كانت 16 علامة تجارية ، بما في ذلك تسلا، قد وقعت أمس تعهدًا باستعادة إطار عمل عادل للسوق.

شنجهاي إيلون ماسك تسلا موديل Y جيجا

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