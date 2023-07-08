قافلة بيطرية للنهوض بالثروة الحيوانية بمحافظة الفيوم

ينظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية القافلة البيطرية المجانية لمحافظة الفيوم في الفترة من 8 الي 13 يوليو 2023 برئاسة الدكتور مصطفي فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية التنموية والعلاجية والارشادية لصغار المربين ودعما للمبادرة الرئاسية حياة كريمة .

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع ا.د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



‏وأضاف الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد التناسليات الحيوانية أن هذة القافلة تتم بالتعاون بين المعهد ومديرية الطب البيطرى بالفيوم وصندوق التأمين على الماشية ومعاهد الثروة الحيوانية بمركز البحوث الزراعية .

وفي هذا السياق قال فاضل مدير المعهد ان هذة القافلة سوف تقوم بتقديم الخدمات البيطرية والصحية للنهوض بالثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية من خلال فحص وعلاج واختبار حيوانات الماشية وأكد فاضل أن القافلة سوف تقام في 6 قري بمحافظة الفيوم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة