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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامنا مع الذكرى 60 لتأسيس العلاقات.. مصر وفيتنام تبحثان تعميق التعاون المشترك

وزير الخارجية الفيتنامي
وزير الخارجية الفيتنامي يستقبل السفيرة المصرية

 استقبل وزير الخارجية الفيتنامي "بوي ثانه سون" السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر لدى فيتنام، حيث أشاد الجانبان بتطورات العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي تقوم على أسس تاريخية متينة.

 كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة، خاصة من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، بالتزامن مع احتفال البلدين في العام الجاري بالذكرى السنوية الـ٦٠ لإنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة العمل معاً من أجل تعميق التعاون بين البلدين وتعزيز الأطر القانونية اللازمة لذلك في المرحلة المقبلة، وخاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية والبيئية، وكذلك مواصلة التنسيق وتبادل التأييد بين البلدين في الأطر الإقليمية والدولية متعددة الأطراف.

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