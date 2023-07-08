المستشفيات التعليمية توضح شروط الالتحاق بمدارس التمريض

أعلنت هيئة المستشفيات التعليمية ، عن فتح باب القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

للعام الدراسي 2023/2024

وحددت الهيئة شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2023/2024، والتي تشمل التالي:

1. الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها في ذات عام التقدم ( مع إحضار ما يفيد معادلتها من التربية والتعليم بالدرجات) مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية بمجموع (230 ) ولا يعتبر هذا الحد الأدنى للقبول .

2. أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها علي الشهادة المذكورة علي أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز اداري علي حده ( المربع السكنى ) حرصا علي مبدأ التوطين ولا يقبل طلبة من خارج المحافظة .

3. المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك .

4. عدم الإخلال بكثافة الفصل المقررة ألا تزيد الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين ( 25 – 30 ) طالب / طالبة .

5. تعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مصدق عليه من ولي الامر

6. ألا يكون الطالب / الطالبة متزوج ولا يتم الزواج اثناء فترة الدراسة.

7. ألا تكون بطاقة الرقم القومي للأب /الأم أو لمن لديه الولاية التعليمية محدثة أقل من عامين .

8. فى حالة وفاة الاب أو انفصال الزوجين وحصول الطالب على شهادة إتمام التعليم الأساسي فقط ( الصف الثالث الإعدادي ) من نفس المحافظة إحضار ما يفيد من المستندات الأتية :- (بطاقة الرقم القومي لولى الامر (الوالد / الوالدة ) أو من له الولاية التعليمية من نفس المحافظة بتاريخ إصدار سابق ثلاث سنوات على الأقل.

9. الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا ثم يشترط اجتياز الاختبارات الآتية :

اختبار الاملاء في اللغة العربية واختبار القدرات ويشمل اختبار القدرات ما يلي سواء تحريريا أو شفهيا ( اختبار لغة انجليزية – القدرة على التعامل مع الحاسب الألى ) على ألا تقل درجة المقبولين عن 70%من درجة كل مادة .

اجتياز كشف الهيئة وباقي اختبار القدرات ( الاختبار النفسي بواسطة أخصائي أمراض نفسية – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث –سرعة الاستجابة ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة- الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله – المظهر العام – سلامة النطق –التناسق بين الطول والوزن) .

إجراء الكشف الطبي: بواسطة الكومسيون الطبي بالمحافظة ( كشف نظر – كشف باطني – اختبار مخدرات - كشف لياقة طبية للوظيفة ) والكشف الطبي موضح به اسم الطبيب القائم بتوقيع الكشف ثلاثي قبل التوقيع بالفورمة علي أن يتم توقيع الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة .

• لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبول الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الأصلية خلال موعد نهائي تحدده الهيئة ولا يعتبر الطالب مقبولا إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل.

• مع العلم بأن الاختبارات ستجرى لمرة واحدة فقط ولن يتم إعادتها مرة أخرى تحت أي ظرف من الظروف

• لا يوجد استثناءات فى القبول بالمدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية .

في حال اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الاقرارات الاتية :-

• إقرار علي ولي الأمر بأن الطالب / الطالبة لا يعتبر مقبول الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة وفى هذه الحالة يكلف بتقديم الأوراق الاصلية خلال موعد نهائي تحدده الهيئة ولا يعتبر الطالب مقبولا ألا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل .

• تعهد علي الطالب / الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة والسكان .

• عدم زواج الطالب / الطالبة خلال فترة الدراسة .

• عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخري طوال فترة الدراسة حيث ان القبول يتم طبقا لاحتياج كل مركز ادارى لكل محافظة ويتم التكليف بالمواقع الطبية المختلفة لسد العجز.

• التعهد فى حال اكتشاف التزوير فى أوراق الطالب / الطالبة خلال سنوات الدراسة يتم فصله نهائيا .

ويحق للجنة إضافة ما تراه مناسبا من فحوصات واختبارات .

*التقديم اونلاين فقط متاح اعتبارا من الخميس الموافق 6/7/2023 وحتى الاربعاء الموافق 19/7/2023 (14 يوم ) فقط عن طريق اللينك

https://tatc-gothi.gov.eg/product/nursing

ولن تقبل اي طلبات باليد نهائيا

* قيمة ملف التقديم (150ج) تدفع بالفيزا فقط عن طريق رابط التقديم

مع العلم الأوراق المقدمة (صور الشهادات والرقم القومي ..... الخ) وقيمه ملف الالتحاق لاتسترد في حاة عدم القبول

المدارس التابعة للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية منتشرة بأنحاء الجمهورية والتقديم لها سيكون طبقا للمربع السكنى والمحافظة المكتوبة بجوار اسم كل مدرسة

( مدارس تمريض بنات فقط)- القاهرة:- (احمد ماهر التعليمي-الساحل التعليمي - المطرية التعليمى - الجلاء التعليمي - معهد السكر)

الجيزة

معهد التأهيل الحركى (شلل الاطفال ) - معهد القلب - معهد الرمدالتذكارى - معهد امراض الجهاز الهضمى والأمراض المعدية)

القليوبية (بنها التعليمي)

- المنوفية (شبين الكوم التعليمي)

- دمنهور :- (دمنهور التعليمي)

- أسكندرية (المبره التعليمي)

- سوهاج ( سوهاج التعليمي)

- قنا ( قفط التعليمي)

- الإسماعيلية (أورام الإسماعيلية)

- الشرقية (الأحرار التعليمي)

- الشرقية (الأحرار التعليمي بنات )

مدارس بنين فقط :-

- القاهرة ( معهد الكلي والمسالك بالمطرية)

- الشرقية (الاحرار بنين)