فتح سفارات قريبا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسودان

أفادت قناة الغدير العراقية بأن إيران ستعلن قريبا تبادل السفارات مع السودان حيث تم الاتفاق مع السودان على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت قناة العربية الحدث نقلت عن وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان قوله بأنه اتفق مع نظيره الجزائري على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات.



وكان الوزير أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري قد وصل الي العاصمة الإيرانية طهران امس في زيارة عمل وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشارت الوزارة الجزائرية الي ان الوزير أحمد عطاف سيجري محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حيث تم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية.