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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فتح سفارات قريبا.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسودان

إيران علم
إيران علم

أفادت قناة الغدير العراقية بأن إيران ستعلن قريبا تبادل السفارات مع السودان حيث تم  الاتفاق مع السودان على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وكانت قناة العربية الحدث نقلت عن وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان قوله بأنه اتفق مع نظيره الجزائري على إعادة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات. 


وكان  الوزير أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري قد وصل الي العاصمة الإيرانية طهران امس في زيارة عمل وذلك بتكليف من  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشارت الوزارة الجزائرية الي ان  الوزير أحمد عطاف سيجري  محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حيث تم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية. 

القاهرة الإخبارية: إيران والجزائر تتفقان على إعادة العلاقات الدبلوماسية

الجزائر ترحب بتحسين العلاقات بين إيران والدول العربية

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