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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الموت يفجع نادية مصطفى

نادية مصطفى
نادية مصطفى

‎أعلنت الفنانة نادية مصطفى، وفاة ابنة شقيقتها الشابة ونعتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

‎وكتبت نادية، قائلة: “ البقاء لله إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي الله.. نسمة بنت أختى عروس الجنة فى ذمة الله.. اللهم صبرًا جميلًا، صبرًا يبلغ عنان السماء، صبرًا يليق برحمتك يارحيم وجبرًا يليق بجبرك ياجبار القلوب”.

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وتابعت :"اللهم الجنة لها والصبر لأمها وأبيها وإخوتها ولنا جميعًا ولكل حبايبها.. فضلًا وليس أمرا الدعاء لها وقراءة الفاتحة ".

احتفلت الفنانة نادية مصطفى بطرح أغنية يسلملي ذوقهم، بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر، بحضور الاصدقاء والمقربين بالوسط الفني. 

وكان الفنان هاني شاكر، بجانب نادية مصطفى، في احتفالها بأغنيتها الجديدة، وشهد الحفل الذي أقيم مساء اليوم الجمعة 26 مايو، حضور المطربة دومينيك حوراني. 

أغنية يسلملي ذوقهم لـ نادية مصطفى، تم طرحها على طريقة عبر يوتيوب، وحملت اللون الشعبي، والكليب من إخراج رودينا حاطوم، والأغنية من كلمات نور عبد الله وألحان الدكتور مصطفى العسال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام. 

نادية مصطفى الفنانة نادية مصطفى التواصل الإجتماعي فيس بوك أغنية يسلملى ذوقهم يسلملي ذوقهم

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