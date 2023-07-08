صرح طبي ضخم.. برلمانية: السويس تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل|صور

أكدت الدكتورة سمر سالم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية زيارة اللجنة لمحافظة السويس لرصد التحديات التى تواجه بعد الوحدات الخاصة بطب الأسرة والمؤسسات الطبية التى سوف تدخل تحت مظلة التأمين الصحى الشامل خلال الفترة المقبلة.

تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل

وقالت “سالم” لـ"صدى البلد"، إن اللجنة رصدت بعض المشاكل التى تواجه هذه الوحدات وتسعى للعمل على حلها قبل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الذى سوف يتم تطبيقه فى شهر أغسطس المقبل.

وأشادت الدكتورة سمر سالم بالمجمع الطبى الذى وصفته بالعملاق وبالصرح الكبير الذى سوف يخدم منظومة التأمين الصحى الشامل لكل فرد فى المحافظة، قائلة: "هذا الصرح الكبير تكلف نحو 3 مليارات جنيه، فضلاً عن الأجهزة الطبية التى جار توريدها خلال الفترة المقبلة التى تتكلف محو المليار جنيه.