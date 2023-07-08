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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مديرية الشباب والرياضة بالغربية تطلق "برنامج القيادى" في العلاقات العامة والإعلام ..غدا

اعلام الغربية
اعلام الغربية

 أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية"ادارة العلاقات العامة والإعلام" برئاسة يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية عن انطلاق البرنامج التدريبي " القيادى " في العلاقات العامة والإعلام غدا الأحد، وذلك بالتعاون مع مجلس الشباب المصري بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بقيادة الدكتور أحمد شادى النمر منسق عام المجلس بمحافظة الغربية، والدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس وبرعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية.

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وأشار الدكتور محمد شلبي ، أن اليوم الأول للبرنامج يتضمن محاضرة العلاقات العامة والإعلام ، بالإضافة إلى التنظيم الإداري  وتنمية المهارات اللازمة في مجال المراسم في العلاقات العامة بالمناسبات والمؤتمرات ويحاضر بها الدكتور محمد فوزي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكولات بوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين .

وأضاف الدكتور محمد شادي، أن الدفعة الأولى تنطلق اعتباراً من الغد الأحد الموافق  2023/7/9  وحتى 2023/7/13”  بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية في تمام العاشرة صباحاً، على أن يكون يوم الختام لتوزيع الشهادات الأحد الموافق ١٦ يوليو  ليحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل التكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.

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جدير بالذكر ، أن دكتور محمد فوزي مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة ورئيس وحدة المنسقين الإعلاميين ، حصل علي بكالوريوس التربية الرياضية ودبلوم الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحصل على درجة  الماجستير من جامعة حلوان عام ٢٠١٤ في الإعلام الرياضي بعنوان "ميثاق إعلامي مقترح للحركة الرياضية.


كما حصل على رسالة دكتوراه من جامعة الإسكندرية عام ٢٠١٨ بعنوان " إستراتيجية مقترحة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية"، كما حصل على عدد من الدورات والدراسات الدولية المتقدمة من دولة ألمانيا.

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كما أنه صاحب اول رسالة دكتوراه بالجزائر عن "دور الاعلام في تعظيم القيمة المضافة للاحداث الرياضية"  وتمت مناقشة الرسالة في المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها، بعنوان "دور الاعلام في تعظيم القيمة المضافة للاحداث الرياضية" بإشراف الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف مشترك من البروفيسور أحمد بوسكرة أستاذ الإدارة الرياضية بالجزائر، وتم منحها له بتقدير مشرف جدا وهي تعادل ممتاز مع مرتبة الشرف.

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