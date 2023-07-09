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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

والدة شهيد لقمة العيش بالدقهلية: حرموني من فرحتي.. كان نفسى أشوفه عريس

احمد البرعى
احمد البرعى

طالبت والدة شهيد لقمة العيش بالدقهلية "أحمد البرعي" بإعدام من تسبب في حرمانها من ابنها، الذي لقى حتفه على يد آخرين بإحدى قرى دكرنس التابعة لمحافظه الدقهلية.

 

وقالت: ابني هو الأخ الاكبر لأشقائه وكان بمثابة الأب لهم، حيث توفي والده وعمره 4 سنوات، وتحمل المسئولية منذ طفولته وكان يعمل للإنفاق على أشقائه، وكان محبوبا بين الجميع ولا يوجد بينه وبين احد اي مشاكل.. ولكن هؤلاء الذين قاموا بحرماني منه هم قتله ويجب ان يعدموا فقد كان نقيا من الداخل وكان يثق في اي شخص يتعامل معه حتى القتله حصل بينه وبينهم تصالح ولكنهم غدروا به وهو يبحث عن لقمة عيشه.. كان نفسى افرح بيه واشوفه عريس”. 

 https://fb.watch/lFfpUvTo7X/?mibextid=Nif5oz

 

وقال خاله “مختار”: "أحمد كان محبوبا من الجميع، وأنا من توليت تربيته عقب وفاة والده والذي كان يعمل خطيب وإمام مسجد.. أحمد كان متدينا ولا يفعل ما يغضب الله، لذا كان محبوبا من الجميع، لذا أطالب بالقصاص من القتلة". 

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة دكرنس من الأهالي يفيد بمقتل شاب بطعنات متفرقة علي يد 2 آخرين بقرية كفر أبو ناصر التابعة للمركز.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والفحص تبين مصرع شاب يدعي أحمد محمد حامد البرعى 23 عاما و مقيم بقرية القليوبية التابعة للمركز سائق توكتوك حيث تبين أن أثناء استقلاله التوكتوك الخاص به لتوصيل سيدتين إلى قرية كفر أبو ناصر التابعة لدائرة المركز، قام شخصان أخرين وهم السعيد عماد محسن وعمه عادل محسن من ذات القرية بالتربص به لوجود خلافات سابقه بينهم منذ 6 شهور والتعدى عليه بطعنات متفرقة مما أدى إلى وفاته فى الحال وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى دكرنس وتم تحرير محضرا بالواقعة.

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