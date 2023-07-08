زراعة الغابات الشجرية بمياه الصرف المعالج | البيئة في 7 أيام

تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الأسبوع الماضى من ١ يوليو وحتى ٨ يوليو.



وزيرة البيئة تناقش سبل دعم تنفيذ مشروع انتاج اخشاب الـ MDF من زراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف المعالج.

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شريف الزيات الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية للغازات والوفدالمرافق له ، وذلك لمناقشة سبل دعم تنفيذ مشروع انتاج اخشاب ال MDF من زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج، وذلك في إطار جهودوزارة البيئة لدعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحوالتحول الأخضر.

وزيرة البيئة توجه بسرعة حل المشكلات البيئية للمواطنين بقرى أبو النمرس

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الشكاوى البيئية للمواطنين وسرعة إزالة أسبابها، قامت لجنة من إدارة المخلفات بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى لمعاينة الشكوى الواردة بجريدة الوفد حول تراكم المخلفات بقرى المنوات مركز أبو النمرس الجيزة.

وعلى الفور تم التنسيق بين فرع القاهرة ومحافظة الجيزة والدكتور رأفت عبد الرحيم فاضل رئيس الوحدة المحلية لقرية المنوات للوقوف على صحة الشكوى ، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع ما يعادل ٨٠ طن من المخلفات البلدية، كما تم التنسيق بين الوحدة المحلية وادارة الري بمركز مدينة أبوالنمرس وذلك لتطهير الترعة من المخلفات.

وزيرة البيئة تلتقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المتعلقة بدوائرهم



إستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة عدد من الموضوعات المختلفة ، وذلك فى إطار حرص وزيرة البيئة على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التى تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وإلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد بالدكتورة نجوى الشافعى عضو مجلس الشيوخ لمناقشة الإشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء القرى السياحية بالساحل الشمالى والتعرف على المشكلات التى تواجهها.

ومن جهة أخرى إلتقت وزيرة البيئة باللواء مجد الدين بركات عضو مجلس الشيوخ ، لمناقشة المقترح المقدم لتنفيذ بعض الأنشطة بالمحميات الطبيعية مثل محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بحيث تتماشى مع الطبيعة البيئية للمكان.

كما إلتقت الوزيرة بالنائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب لمناقشة الطلب المقدم بشأن تنفيذ مجموعة من الأنشطة بمركز الوعى البيئى بالمعصرة ورفع كفاءته على بما لا يخل بالدور التوعوى للمركز.



البيئة تناقش مستجدات الإستعدادات اللوجيستية للجناح المصري للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الإستعدادات اللوجيستية لتجهيز الجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، وذلك بحضور السفير حاتم العطوي مساعد وزير الخارجية والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات وزارة البيئة.