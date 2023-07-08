عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زراعة الغابات الشجرية بمياه الصرف المعالج | البيئة في 7 أيام

صدى البلد

تستعرض وزارة البيئة فى الحصاد الأسبوعى أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة،  وقطاعات الوزارة المختلقة خلال الأسبوع الماضى  من ١ يوليو  وحتى ٨ يوليو.


وزيرة البيئة تناقش سبل دعم تنفيذ مشروع انتاج اخشاب الـ  MDF من زراعة الغابات الشجرية على مياه الصرف المعالج.

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شريف الزيات  الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية للغازات والوفدالمرافق له ، وذلك لمناقشة سبل دعم تنفيذ مشروع انتاج اخشاب ال MDF من زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج، وذلك في إطار جهودوزارة البيئة لدعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحوالتحول الأخضر.

 

وزيرة البيئة توجه بسرعة حل المشكلات البيئية للمواطنين بقرى أبو النمرس

 

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمتابعة الشكاوى البيئية للمواطنين وسرعة إزالة أسبابها، قامت لجنة من إدارة المخلفات بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى لمعاينة الشكوى الواردة بجريدة الوفد حول تراكم المخلفات بقرى المنوات مركز أبو النمرس الجيزة.

وعلى الفور تم التنسيق بين فرع القاهرة ومحافظة الجيزة والدكتور رأفت عبد الرحيم فاضل رئيس الوحدة المحلية لقرية المنوات للوقوف على صحة الشكوى ، وتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع ما يعادل ٨٠ طن من المخلفات البلدية، كما تم التنسيق بين الوحدة المحلية وادارة الري بمركز مدينة أبوالنمرس وذلك لتطهير الترعة من المخلفات.

 وزيرة البيئة تلتقى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لبحث عدد من الموضوعات البيئية المتعلقة بدوائرهم


إستقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ لمناقشة عدد من الموضوعات المختلفة ، وذلك فى إطار حرص وزيرة البيئة على التواصل الدائم مع النواب للتعرف على المشكلات التى تواجه دوائرهم والعمل على إيجاد حلول لها،  وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وإلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد  بالدكتورة نجوى الشافعى عضو مجلس الشيوخ لمناقشة الإشتراطات البيئية الخاصة بإنشاء القرى  السياحية بالساحل الشمالى والتعرف على المشكلات التى تواجهها.

ومن جهة أخرى إلتقت وزيرة البيئة باللواء مجد الدين بركات عضو مجلس الشيوخ ، لمناقشة المقترح المقدم لتنفيذ بعض الأنشطة بالمحميات الطبيعية مثل محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة بحيث تتماشى مع الطبيعة البيئية للمكان.

كما إلتقت الوزيرة بالنائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب  لمناقشة الطلب المقدم بشأن تنفيذ مجموعة من الأنشطة بمركز الوعى البيئى بالمعصرة ورفع كفاءته على بما  لا يخل بالدور التوعوى للمركز.
 

البيئة تناقش مستجدات الإستعدادات اللوجيستية للجناح المصري للمشاركة في مؤتمر المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة

 

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 اجتماعا لمناقشة آخر مستجدات الإستعدادات اللوجيستية لتجهيز الجناح الرسمي المصري المشارك في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الربع الأخير من عام ٢٠٢٣، وذلك بحضور السفير حاتم العطوي مساعد وزير الخارجية والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

658 ألف فدان.. أحمد موسى يزف بشرى سارة عن واحة سيوة|فيديو

بأقل سعر .. اركب سيارة يابانية "زيرو" أوتوماتيك |صور

حسام عبد الغفار يكشف تفاصيل مبادرة 100يوم صحة

صعب على الأهلي| تعليق مثير من خالد الغندور بشأن مباراة الاتحاد السكندري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة في البيت

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

اﻟﻤﺰﻳﺪ