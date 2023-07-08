مدير الجامع الأزهر يتابع سير الدراسة بفروع «الرواق» بالأقصر

تفقد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، اليوم السبت، فروع الرواق الأزهري في كل من “معهد عبده الإسنوي، ومعهد زرنيخ” بمحافظة الأقصر، حيث جاب حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، وذلك للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر، كما استمع لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لحفظ القرآن الكريم.

وعلى هامش زيارته عقد الدكتور عودة، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ أحمد الطباخ، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر، وذلك لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة، كما توجه فضيلته لمعاينة معهد أصفون الإعدادي بنين، استكمالا لافتتاح بعض الفروع الجديدة للرواق الأزهري بمحافظة الأقصر.



وحث مدير عام الجامع الأزهر ، خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.



جدير بالذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة الغربية قد بلغ 28 فرعًا، وبلغ عدد المحفظين 118 محفظًا، بينما بلغ عدد الدارسين من الكبار والأطفال 6219 دارسًا برواقي القرآن الكريم والتجويد للأطفال والكبار، بإجمالي 201 حلقة.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

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