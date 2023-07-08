محمد فايز فرحات: تعزير التوافق داخل المجتمع أحد دوافع الحوار الوطني

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني فى مصر، مختلف عن كل أشكال الحوار الوطني التى أجريت فى مراحل سابقة، ومختلف أيضا عن كل أشكال الحوار التي أجريت فى دول أخرى فى الأقليم أو خارج الأقليم، وبالتالي فوجهة النظر التى ترى أن مرور عام على الحوار هو وقت طويل، هي وجهة نظر غير صحيحة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي " محمود السعيد" في برنامج " الحوار الوطني"، على قناة "إكسترانيوز" اليوم السبت، أن الحوار الوطني فى مصر لا يتعامل مع أزمة سياسية أو دستورية أو كما هو الحادث فى دول كثيرة، ولكنه يتعامل مع بناء مستقبل وبالتالي حضور هذه المسألة فى أذهان كل القائمين على الحوار الوطني هو أمر هام للغاية، وهو أيضاً يتم من خلال عملية منهجية علمية تقوم على تفكير علمي، يتعامل مع بناء حوار وفلسفة خاصة بمستقبل هذه البلد .

وتابع "فرحات" أنه لابد أن يكون هناك وقت حتى نقف على الأجندة والقضايا التى تشغل كل الأطياف المشاركة فى الحوار الوطني والتى تمثل المجتمع المصري، فقد تم الدعوة للحوار في وقت شديد الأهمية إبان عملية التحول الاقتصادي والسياسي والثقافي التي يمر بها المجتمع المصري، وبالتالي فهذه العملية لم تكن بسيطة على الإطلاق، بالإضافة إلى ان أحد الدوافع الأساسية للحوار الوطني هو تعزيز التوافق داخل المجتمع المصري وهي عملية تحتاج إلى وقت .