مؤسس كتلة الحوار الوطني: انتخابات الرئاسة تحتاج رجل دولة لديه حلول للتحديات

قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني، إن الدولة المصرية لديها تحديات كبيرة، وهذا ليس وقت تسجيل نقاط ولا عركة بلدي، وليس وقت استعراض، وإنما البلد في حاجة للكل "يمد يده".

وأضاف باسل عادل، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مسألة الانتخابات لم تُقدر حق تقديرها، وأن انتخابات الرئاسة ليست لعبة ولا مراهقة سياسية، لأن مصر دولة مؤسسات لديها تحديات كثيرة وعمق في المنطقة، لذا الشعب يبحث عن رجل دولة، موضحًا أنه لا يقصد شخص بعينه.



وأشار مؤسس كتلة الحوار الوطني، إلى أن كتلة الحوار الوطني تتبنى مبدأ انتخاب مرشح virtual (افتراضي)، أي أنها تعد برنامج انتخابي وستختار المرشح الذي يقدم نفس البرنامج الافتراضي الذي ستعده.



وأكد أن كتلة الحوار لن ننتخب إلا رجل دولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مردفا: "سننتخب شخص قادر على قيادة المسيرة، لديه برنامج وحلول للتحديات المقبلة، وممكن مرشح يتبنى الحلول التي ستطرحها الكتلة".



وأردف: "نحن بحاجة إلى اداء جاد ببدائل مبنية على ورق وبدائل سياسية مقدمة، وخبرات فيها تكامل، وهو ما يسعى إليه في كتلة الحوار، موضحًا أن الكتلة ليبرالية تطرح حلولًا وبدائلًا.



ولفت إلى أن كتلة الحوار كيان ليبرالي الهوى يحتوي الجميع، وسبب إنشائها أن كل الكيانات السياسية تنطلق من أحداث سياسية كبرى تؤسس لنفسها من أول يوم.



واختتم : "هل تنتهي حالة الحوار بانتهاء الحوار الوطني؟ بالطبع لا ، يجب أن يمتد، ونجهز أنفسنا لنستلم حالة الحوار بعد نهاية الحوار الوطني الرسمي، ونؤسس للحوار في كل المحافظات، ونرفع الطلبات للبرمان، ثم نسعى لتأسيس حزب يتنافس سياسيا وهو حزب ليبرالي، بالإضافة إلى مركز دراسات اقتصادية وسياسية".