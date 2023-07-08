عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤسس كتلة الحوار الوطني: انتخابات الرئاسة تحتاج رجل دولة لديه حلول للتحديات

باسل عادل
باسل عادل

قال باسل عادل مؤسس كتلة الحوار الوطني، إن الدولة المصرية لديها  تحديات كبيرة، وهذا ليس وقت تسجيل نقاط ولا عركة بلدي، وليس وقت استعراض، وإنما البلد في حاجة للكل "يمد يده".

وأضاف باسل عادل، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مسألة الانتخابات لم تُقدر حق تقديرها، وأن انتخابات الرئاسة ليست لعبة ولا مراهقة سياسية، لأن مصر دولة مؤسسات لديها تحديات كثيرة وعمق في المنطقة، لذا الشعب يبحث عن رجل دولة، موضحًا أنه لا يقصد شخص بعينه.


وأشار مؤسس كتلة الحوار الوطني، إلى أن كتلة الحوار الوطني تتبنى مبدأ انتخاب مرشح virtual (افتراضي)، أي أنها تعد برنامج انتخابي وستختار المرشح الذي يقدم نفس البرنامج الافتراضي الذي ستعده. 


وأكد أن كتلة الحوار لن ننتخب إلا رجل دولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مردفا: "سننتخب شخص قادر على قيادة المسيرة، لديه برنامج وحلول للتحديات المقبلة، وممكن مرشح يتبنى الحلول التي ستطرحها الكتلة".


وأردف: "نحن بحاجة إلى اداء جاد ببدائل مبنية على ورق وبدائل سياسية مقدمة، وخبرات فيها تكامل، وهو ما يسعى إليه في كتلة الحوار، موضحًا أن الكتلة ليبرالية تطرح حلولًا وبدائلًا.


ولفت إلى أن كتلة الحوار كيان ليبرالي الهوى يحتوي الجميع، وسبب إنشائها أن كل الكيانات السياسية تنطلق من أحداث سياسية كبرى تؤسس لنفسها من أول يوم.


واختتم : "هل تنتهي حالة الحوار بانتهاء الحوار الوطني؟ بالطبع لا ، يجب أن يمتد، ونجهز أنفسنا لنستلم حالة الحوار بعد نهاية الحوار الوطني الرسمي، ونؤسس للحوار في كل المحافظات، ونرفع الطلبات للبرمان،  ثم نسعى لتأسيس حزب يتنافس سياسيا وهو حزب ليبرالي، بالإضافة إلى مركز دراسات اقتصادية وسياسية".

الحوار الوطني الانتخابات الرئاسية باسل عادل محمد الباز توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار الرسمية| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع المواد البترولية.. تفاصيل

هل محمد صلاح أهلاوي؟| تريزيجيه يفجر مفاجأة عن “الفرعون”.. مباراة الوداد كشفت المستور

الأهلي ينهي الاتفاق مع نجم فاركو.. تفاصيل

الجو هيقلب.. تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ72 ساعة القادمة

رغم التكتم الشديد| قصة مصرع ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان بعد دهسها في الساحل.. تفاصيل

الصفقة باظت .. أم صلال القطري يصدم نجم الأهلي

تحت قيادة حسام البدري.. الصفاقسي يُقصي الهلال السوداني من البطولة العربية

إجراء عاجل من البيت الأبيض بعد الكشف عن وجود كوكايين بداخله

ترشيحاتنا

خبير معلومات يكشف سر اطلاق ثريدز

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. يبدأ اليوم| تحذير عاجل من الأرصاد لمدة 72 ساعة

سعر مرسيدس E 300 موديل 2023 في مصر | صور

عمل عظيم يعوض من ﻓﺎته اﻟﺤﺞ ﻭاﻟﻌﻤﺮﺓ .. يغفله كثيرون

نشرة المرأة والصحة| سعر خرافي لإطلالة ياسمين صبري.. ياسمين علواني تخطف الأنظار فى حفل زفافها.. شيف مكسيكي يطهو تمساح على الفحم

تفاصيل إصابة نجل رئيس جامعة سوهاج وطبيب نساء في حادث تصادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميكونوس| حكاية جزيرة جمعت صلاح ولاعبي الكرة والفنانين بالصدفة.. ما سرها ؟

سام وغير صالح .. احترس من شرب عصير القصب الأسود

فستان محتشم.. ياسمين علواني تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة من حفل زفافها

تحذير .. مرض ينتشر بكثرة في الصيف

فيديو

سمكة قرش تهاجم 10 أشخاص في فلوريدا.. ماذا حدث؟

الحجز على ممتلكات كهربا والتهديد بإيقافه.. إيه الحكاية| فيديو

الجو هيقلب ودرجات الحرارة هتوصل لـ 40.. تحذير من حالة الطقس| فيديو

زرت عيادة الطبيب النفسي وأنا مش مغرور.. تصريحات مفاجأة وجريئة لـ عمرو مصطفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ