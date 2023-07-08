القضاء على البيروقراطية.. شاهد أبرز مخرجات الحوار الوطني لتحقيق انفراجة استثمارية

استعرض الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار بـ الحوار الوطني مخرجات ملف الاستثمار، قائلًا: إنه تم عقد 4 جلسات تخص مجال الاستثمار، بجانب عقد جلسة مشتركة مع لجنة الصناعة وتعتبر هذه أول جلسة مشتركة بين لجنتين.



وأضاف “صبري” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم السبت، أن أهم المعطيات التي تم الوصول إليها من الخبراء والأحزاب السياسية والمشاركين الممثلين للدولة هي الحديث حول الجهاز الإداري والبيروقراطية، معقبًا:" مازلنا في حاجة إلى حل عاجل وناجز لهذه المشكلة".



وتابع مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني أن المخرج الثاني تمثل في الحاجة لخريطة استثمارية حقيقية لمصر وتكون كافة الفرص بها واضحة ويتم تحديثها بشكل مستمر حتى يستطيع المستثمر التعرف على الفرص والمزايا والقوانين المفعلة لتحفيز الاستثمار، أما المخرج الثالث هوالعمل على قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.