عضو بالأعلي للثقافة: حقوق الملكية الفكرية تخلق فرصًا اقتصادية كبيرة.. اعرف التفاصيل

قال الدكتور عبد الله نور الدين، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، إن قضايا الملكية الفكرية في المجال الرياضي لم تعد مجرد قضايا قانونية، بل أصبحت مصدرًا اقتصاديًا مهمًا يمكن أن يحقق دخلًا مستمرًا للأندية واللاعبين.

وأوضح عبد الله، خلال لقاء له في برنامج صباح الخير يا مصر، أن الأندية الكبرى مثل الأهلي بدأت بالفعل في استثمار حقوقها الفكرية، حيث أعلن النادي في 2019 عن تحقيق نحو 900 مليون جنيه خلال 4 سنوات من استغلال حقوق البث والعلامة التجارية والتصميمات الخاصة به، سواء لفريق كرة القدم أو الألعاب الأخرى.

وأشار عضو لجنة حماية الملكية الفكرية، إلى أن بعض الأندية الأخرى بدأت أيضًا في الاتجاه نفسه عبر تطبيقات رقمية وخدمات تتيح محتوى حصريًا للجماهير، ما يعزز من قيمة الأصول الفكرية مثل الفيديوهات والمواد الإعلامية وقواعد البيانات الخاصة بالنادي.

وأكد نور الدين أن تعظيم الاستفادة من الملكية الفكرية يتطلب أولًا حصر جميع الأصول غير الملموسة مثل العلامات التجارية، التصميمات، الأهازيج، وشكل الملاعب، ثم تقييمها اقتصاديًا بشكل دقيق لتحويلها إلى مصادر دخل.

وضرب مثالًا بما فعله نادي ريال مدريد مع كريستيانو رونالدو، حيث ساهمت مبيعات القمصان قبل مشاركته الفعلية في المباريات في تحقيق عوائد ضخمة، مستفيدًا من قوة العلامة التجارية والطلب الجماهيري.

وشدد على أن جذب الرعاة والاستثمارات للرياضة يبدأ من تنظيم قانوني واضح وحماية حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن هذا المجال يمثل صناعة متكاملة يمكن أن تخلق فرصًا اقتصادية كبيرة إذا تم استغلاله بشكل احترافي.

https://web.facebook.com/reel/4497193053887641?locale=ar_AR