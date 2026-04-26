مراكز العريش اللوجستية تواصل دعم غزة بقوافل الإغاثة

أكد عبدالمنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من العريش، استمرار الجهود المصرية داخل المراكز اللوجستية المخصصة لاستقبال وتجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، سواء عبر المساعدات المصرية أو الواردة عبر مينائي العريش البحري والجوي منذ بداية الأزمة.

قافلة إغاثية جديدة لغزة

وأوضح أن الهلال الأحمر المصري دفع بقافلة “زاد العزة” رقم 182، والتي تضم سلالًا غذائية ودقيقًا ومواد بترولية وأدوية ومستلزمات طبية، متجهة إلى جنوب قطاع غزة عبر منفذ كرم أبو سالم، ضمن جهود الدعم الإغاثي المستمر.

استقبال جرحى وعودة متعافين

وأضاف أن معبر رفح البري استقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين لتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية، بالتزامن مع إنهاء إجراءات عودة عدد من المتعافين إلى قطاع غزة.

استمرار العمل في الاتجاهين

وأشار إلى أن معبر رفح يواصل العمل في الاتجاهين، في ظل استمرار التنسيق الإنساني بعد اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن تدفق المساعدات وتقديم الدعم الطبي اللازم للحالات الحرجة.