حذف المشهد| بيان مهم من نقابة الممثلين عن أزمة مسلسل ليه لأ

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا تستاء فيه مما حدث بمسلسل “ليه لأ”، في الحلقة الثامنة من العمل، حيث تتحدث فنانتان من الوجوه الجديدة بالعمل، واللتين تجسدا شخصيتي ياسمين ومنة، لتسأل الأولى: حضرتك بتّدرسي فين؟، لترد منة: “أنا بدّرس في آداب مسرح”، لترد ياسمين قائلة: “بجد”، لتجيبها منة: “إوعي تقولي عاوزه تمثلي”، لتخبرها ياسمين بأن صديقتها "ندى" تحب الغناء والتمثيل، وتتمنى تعلم التمثيل، لترد عليها منة قائلة: “هو إحنا مش بنعلم تمثيل أوي يعني..أكاديمية الفنون هي بتاعت التمثيل إللي بجد بس عندنا فرقة مسرح ممكن تجرب معاهم”.

وجاء نص البيان كالتالي: "تستنكر نقابة المهن التمثيلية ما جاء في أحد المشاهد بمسلسل “ليه لأ"، حيث دار حوار بين اثنتين من الممثلات حول كلية الاداب قسم علوم المسرح وان التمثيل اللي “بجد” في اكاديمية الفنون.

وتهيب نقابة المهن التمثيلية بالشركة المنتجة لمسلسل “ليه لأ” حذف المشهد المذكور احتراما لفن المسرح، واساتذته وللجامعات المصرية العريقة وبخاصة كليات الاداب، واقسام المسرح.

انتقد الفنان الشاب محمد علي رزق المشهد وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: “تصحيح للأساتذة اللي كتبوا المسلسل لا يا فندم قسم آداب مسرح بيعلم تمثيل بجد، وفيه نجوم خريجي قسم آداب مسرح زي فتحي عبد الوهاب وسامح حسين وأحمد فتحي وياسر الطوبجي وغيرهم كتير أوووي وفيه دكاترة محترمة بتعلم التمثيل إللي بجد، وأنا بتشرف إني خريج كلية الآداب قسم علوم المسرح”.