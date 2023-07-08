رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

إجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين ،قبل انطلاق المران الرئيسى لتحفيزهم استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة والمقرر لها الإثنين المقبل ويستضيفها ستاد غزل المحلة ،ضمن مواجهات الحولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى الممتاز .

وأثنى رئيس نادي البنك الأهلي على الروح القتالية العالية والجهد المبذول من الجهاز الفني واللاعبين فى التدريبات ،وأكد ثقة مجلس إدارة النادي فى منظومة الفريق وقدرتهم على عبور هذه المرحلة المهمة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت قد أعلنت رابطة الأندية مواعيد الجولتين المتبقيتين 33 ، 34 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، نظرا لاشتعال المنافسة على البقاء بالدورى والهروب من شبح الهبوط.

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي علي النحو التالي :

الجولة الثالثة والثلاثون

غزل المحلة × البنك الأهلي الإثنين ٢٠٢٣/٧/١٠ في الثامنة والنصف مساء ويستضيفها

ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة والثلاثون

البنك الأهلي × فيوتشر

الجمعة ٢٠٢٣/٧/١٤ في الثامنة والنصف مساء ويستضيفها ستاد القاهرة.