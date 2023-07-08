عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

صدى البلد

إجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين ،قبل انطلاق المران الرئيسى لتحفيزهم استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة والمقرر لها الإثنين المقبل ويستضيفها ستاد غزل المحلة ،ضمن مواجهات الحولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدورى الممتاز .

 

وأثنى رئيس نادي البنك الأهلي على الروح القتالية العالية والجهد المبذول من الجهاز الفني واللاعبين فى التدريبات ،وأكد  ثقة مجلس إدارة النادي فى منظومة الفريق وقدرتهم على عبور هذه المرحلة المهمة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

 

وكانت قد أعلنت رابطة الأندية مواعيد الجولتين المتبقيتين 33 ، 34 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز ، نظرا لاشتعال المنافسة على البقاء بالدورى والهروب من شبح الهبوط.

وجاءت مباريات فريق البنك الأهلي علي النحو التالي :

الجولة الثالثة والثلاثون

غزل المحلة ×  البنك الأهلي الإثنين ٢٠٢٣/٧/١٠ في الثامنة والنصف مساء ويستضيفها 
ستاد غزل المحلة

الجولة الرابعة والثلاثون

البنك الأهلي ×  فيوتشر 
الجمعة ٢٠٢٣/٧/١٤ في الثامنة والنصف مساء ويستضيفها ستاد القاهرة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

أول رد فعل من كهربا بعد أنباء رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

مسئول صيني يشيد بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين.. ويتوقع مستقبلاً مشرقاً للبلدين|صور

عاوزين حكم مصري.. تعليق مثير من خالد الغندور على لقاء القمة

قطار الأهلي يواصل الزحف تجاه لقب الدوري بثنائية جديدة في شباك الاتحاد

نظام المدفوعات الأفريقي .. يوفر 5 مليارات دولار| ويحمل بشرى للجنيه المصري

سيحتاج لقرض .. مفاجأة غير سارة عن سعر هاتف آيفون iPhone 15 Pro Max

ثلاث نجوم| قرار من كولر يجبر هؤلاء على الرحيل من الأهلي (ايه الحكاية)

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة |شاهد

مخاطر الفلاتر على الصحة.. شركة مياه الشرب تحذر: مزرعة بكتيريا وتسبب كوارث

بعد اتهامها بتقليد جورجينا .. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ