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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاتصالات: ربط 45 قرية بكابلات الألياف الضوئية ورفع كفاءة 28 برجا محمولا بالمنوفية

عمرو طلعت
عمرو طلعت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنه تم الانتهاء من ربط 45 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالى 81 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة المنوفية، كما تم انشاء 47 برجا محمولا جديد من مستهدف 85 برجا محمولا ، فضلا عن رفع كفاء 28 برجا محمولا لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة المنوفية في إطار تفقد مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى قرى حياة كريمة بالمحافظة.

كما قام الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بزيارة مركز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنوفية لتوفير التدريب التقنى وتنمية المهارات التكنولوجية لطلبة وخريجى الجامعة، والشباب من محافظة المنوفية، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات وكذلك تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال. حيث كان يرافقهما الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن مراكز إبداع مصر الرقمية تستهدف تحفيز الفكر الخلاق ودعم الإبداع التكنولوجى والشركات الناشئة؛ لافتا إلى أن الهدف من إنشاء مركز إبداع مصر الرقية داخل جامعة المنوفية هو تحقيق التواصل والتشبيك بين الطلبة والخريجين وأساتذة الجامعة؛ موضحا أن البرامج المقدمة داخل مراكز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” لا تقتصر فقط على خريجى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولكنها تستهدف الشباب من مختلف التخصصات والخلفيات الأكاديمية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية من أجل زيادة عدد مراكز الإبداع من 3 مراكز إلى 30 مركزا بحيث يكون فى كل محافظة مركز للإبداع من اجل اعداد كوادر رقمية من الشباب بالمحافظات وتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة فى أماكنهم واحتضان الافكار الخلاقة والمشروعات الناشئة.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا لمدة 5 سنوات نتيجة للمشروعات التى ينفذها لتحقيق التحول الرقمى وما يوفره من فرص عمل وما حققه من زيادة فى الصادرات الرقمية؛ مشيرا إلى أن محافظة المنوفية لديها المقومات التى تجعلها واحدة من المحافظات المؤهلة لتوفير كفاءات من أبنائها تستطيع الحصول على وظائف فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى سوق العمل العالمى؛ كما أنها مؤهلة لاستضافة مراكز خدمات التعهيد لشركات عالمية؛ مؤكدا على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشاء مراكز خدمات التعهيد فى المحافظات التى تضم كوادر شابة متخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وألا تقتصر فقط على القاهرة.

وخلال الزيارة؛ التقى الدكتور عمرو طلعت مع مجموعة من شباب محافظة المنوفية من المستفيدين من البرامج التدريبية وبرامج دعم ريادة الأعمال المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. حيث استمع الدكتور عمرو طلعت إلى تجارب ناجحة لعدد من نماذج الخريجين المتميزين من برامج الوزارة والجهات التابعة لها والتى تم تنفيذها داخل مركز إبداع مصر الرقمية “كريتيفا” المنوفية.

وأشارت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات إلى أنشطة المعهد داخل مركز إبداع مصر الرقمية المنوفية والبرامج التدريبية التى يتيحها لأبناء المحافظة، والتى شملت ورش عمل وبرامج متخصصة فى عدة مجالات من أبرزها الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى، وانترنت الأشياء، والأنظمة المدمجة. حيث بلغ عدد المستفيدين من أنشطة المعهد بمحافظة المنوفية قرابة 10500 شاب.

كما أوضح الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات أبرز البرامج التدريبية المقدمة من المعهد القومى للاتصالات للشباب من أبناء محافظة المنوفية فى عدد من التخصصات التكنولوجية والتى من أبرزها إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف، والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، وتصميم المواقع؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من أنشطة المعهد بمحافظة المنوفية أكثر من 700 شاب.

واستعرض الدكتور حسام عثمان نائب هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” جهود وبرامج الهيئة لتحفيز شباب محافظة المنوفية على الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، ودعم المهنيين المستقلين، وتنظيم معسكرات لبناء القدرات وتمكين رواد الأعمال؛ حيث بلغ إجمالى عدد المستفيدين من برامج الهيئة فى مركز إبداع مصر الرقمى بالمنوفية أكثر من 7800 شاب.

كما قام الدكتورعمرو طلعت واللواء إبراهيم أبو ليمون بتفقد معامل مركز إبداع مصر الرقمية المنوفية والتى يتم من خلالها تمكين الشباب في المجالات التكنولوجية بما يسهم في تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال.

 الدكتور عمرو طلعت يزور محافظة المنوفية حيث قام بافتتاح مكتبين بعد تطويرهما لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية وخدمات مصر الرقمية للمواطنين، كما تفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية لتوفير الانترنت فائق السرعة بقرية “شما” ضمن قرى حياة كريمة. 

ومن المقرر أن يتضمن أيضا برنامج زيارة الدكتور عمرو طلعت للمحافظة؛ توقيع مذكرتي تفاهم بين الوزارة والمحافظة، وافتتاح مكتب بريد، وتفقد مركز خدمة عملاء الشركة المصرية للاتصالات شبين الكوم.

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