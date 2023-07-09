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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابكسل وبطارية 5000 مللي أمبير.. أفضل موبايل سامسونج بسعر مناسب

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A24

يبحث راغبي شراء الهواتف الذكية عن هواتف مميزة بأسعار مناسبة، حيث يعد ارتفاع أسعار الهواتف الذكية عائقا كبيرا للمشترين من جميع الفئات، ومع ذلك تتميز عدد من الهواتف التي تطلقها ككبرى الشركات بمواصفات جيدة للغاية مع أسعار مناسبة. 

 

ويتميز هاتف Galaxy A24 من شركة سامسونج الكورية الجنوبية بإمكانات وقدرات مميزة حيث يقدم شاشة وكاميرا فائقة الجودة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية بسعة كبيرة 5000 مللي أمبير، مع معالج من نوع Helio G99 يقدم أداء جيدا.      

  

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A24 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED بقياس 6.5 بوصة بجودة عرض +FHD ، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية، مع دقة 1080 × 2340 بيكسل، مع زجاج أمامي وإطار بلاستيكي في الجانب والخلف، ومستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.  

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A24 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع ميزة التثبيت البصري OIS وكاميرا ultrawide بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A24 على  بطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع نظام التشغيل Android 13 وواجهة المستخدم OneUI 5.1، وألوان منها الأسود والأخضر والفضي.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A24 بمعالج من نوع Helio G99 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، والذي يأتي مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 و 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، والتي يمكن توسيعها عبر microSD.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A24 في السوق المصري بسعر يبدأ من 6 آلاف و 565 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

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