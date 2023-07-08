عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد إشادة «سنريجي».. تامر حسني يوجّه رسالة للشركة عن فيلم «تاج»

تامر حسني
تامر حسني

عبّر الفنان تامر حسني، عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “تاج” والذي يعرض في السينمات.

وكتب تامر حسني، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “كل الشكر لشركة سينرچي ولجميع شركات الإنتاج المشاركة، بشكركم على تقديركم الغالي لمجهودي ومجهود ناس كتير تعبت في الفيلم ده اللي صممت يكونوا شباب مصري في كل المجالات لانهم يستحقوا الدعم وأكيد بحمد ربنا على إيراد الفيلم”.

خطوه ذكية.. سينرجي تشيد بفيلم تاج لـ تامر حسني

تامر حسني يحيي حفلا في مهرجان العلمين 21 يوليو

وتابع: “لكن الافضل بالنسبة الي من الايراد الضخم هو رد فعل الجمهور داخل قاعات السينما وأكيد تشرفت إني أكون سببا و لو بسيط في فتح باب جديد في صناعة السينما المصرية و العربية مبروك لصناع العمل و مليون مبروك لزملائي الفنانين على نجاح افلامهم الجديدة .. و من قلبي شكراً لكل الجماهير المصرية و العربية في جميع انحاء العالم”.

يذكر أن أعلنت شركة « سينرجي » في بيان على صفحتها الرسمية كونها إحدى الشركات المنتجة لفيلم تاج للنجم تامر حسني، عن فخرها بإنتاج هذا العمل الذي يعد سابقة أولى في السينما العربية. 

وأكدت شركة سينرجي، أن فيلم تاج لـ تامر حسني، خطوة ذكية وجريئة منه لريادة فتح باب جديد لعشاق السينما وأشادت الشركة أيضا بإيرادات فيلم تاج التي حققت حتى الآن ٣١٢ مليونًا داخل وخارج البلاد في ١٢ يوم فقط، و مازال الفيلم في صعود هائل ومستمر في جميع بلدان العالم العارضة للفيلم. 

ووجهت الشركة، في ختام بيانها، كل التحية والشكر والتقدير للنجم الدولي الكبير تامر حسني. 

 


 

تامر حسني الفنان تامر حسني تاج السينمات الإنستجرام صناعة السينما فيلم تاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

سكتة قلبية .. وفاة القبطان حسام زيدان أحد أبطال تعويم السفينة إيفرجيفن

كسبت فيه.. أول رد من مرتضى منصور علي انضمام إمام عاشور للأهلي

موضوعات متعلقة

‎طرح الإعلان الدعائى الأول لفيلم The Nun الجزء الثانى

حذف المشهد| بيان مهم من نقابة الممثلين عن أزمة مسلسل ليه لأ

عن الهجوم الذي تعرض له .. أمير كرارة: كنت بضحك

بدء تصوير فيلم بلومنوندو لـ حسن الرداد

الموت يفجع نادية مصطفى

أخبار الفن.. وفاة فنانة عراقية شهيرة .. عمرو مصطفى يهاجم تامر عاشور

خاص| المخرج محمد القاضي يكشف كواليس كليب حكايتنا كملت لـ هيثم شاكر

عمرو مصطفى يهاجم تامر عاشور.. سلسلة من الأزمات مع الملحن الشهير

ترشيحاتنا

بعد إشادة «سنريجي».. تامر حسني يوجّه رسالة للشركة عن فيلم «تاج»

الداخلية تهدي أهالي سيوة وحدة مرور .. وأحمد موسى : ما شاء الله

باريس سان جيرمان يعلن رابع صفقاته الصيفية

أبو العينين: جلست مع برلمانيين في أوروبا وأمريكا لشرح حقيقة ما يحدث في مصر

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

الصحة تعلن عن وظائف خالية في 8 تخصصات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

بصور رومانسية..مروان محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته

تعرف على طرق علاج مسمار القدم بالأعشاب

فيديو

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

منفذ العملية كشفها.. تفاصيل محاولة اغتيال عادل إمام .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ