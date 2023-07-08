بعد إشادة «سنريجي».. تامر حسني يوجّه رسالة للشركة عن فيلم «تاج»

عبّر الفنان تامر حسني، عن سعادته بنجاح فيلمه الجديد “تاج” والذي يعرض في السينمات.

وكتب تامر حسني، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “كل الشكر لشركة سينرچي ولجميع شركات الإنتاج المشاركة، بشكركم على تقديركم الغالي لمجهودي ومجهود ناس كتير تعبت في الفيلم ده اللي صممت يكونوا شباب مصري في كل المجالات لانهم يستحقوا الدعم وأكيد بحمد ربنا على إيراد الفيلم”.

وتابع: “لكن الافضل بالنسبة الي من الايراد الضخم هو رد فعل الجمهور داخل قاعات السينما وأكيد تشرفت إني أكون سببا و لو بسيط في فتح باب جديد في صناعة السينما المصرية و العربية مبروك لصناع العمل و مليون مبروك لزملائي الفنانين على نجاح افلامهم الجديدة .. و من قلبي شكراً لكل الجماهير المصرية و العربية في جميع انحاء العالم”.

يذكر أن أعلنت شركة « سينرجي » في بيان على صفحتها الرسمية كونها إحدى الشركات المنتجة لفيلم تاج للنجم تامر حسني، عن فخرها بإنتاج هذا العمل الذي يعد سابقة أولى في السينما العربية.

وأكدت شركة سينرجي، أن فيلم تاج لـ تامر حسني، خطوة ذكية وجريئة منه لريادة فتح باب جديد لعشاق السينما وأشادت الشركة أيضا بإيرادات فيلم تاج التي حققت حتى الآن ٣١٢ مليونًا داخل وخارج البلاد في ١٢ يوم فقط، و مازال الفيلم في صعود هائل ومستمر في جميع بلدان العالم العارضة للفيلم.

ووجهت الشركة، في ختام بيانها، كل التحية والشكر والتقدير للنجم الدولي الكبير تامر حسني.



