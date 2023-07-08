نجوم البعبع يحتفلون بالعرض الخاص في جدة.. صور

أقيم، أمس، عرض خاص لفيلم "البعبع" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بحضور أبطاله، وأقيم العرض في سينما Muvi cinema داخل Mall of arabia حيث احتفل أبطال الفيلم مع الجمهور بنجاح الفيلم في الخليج بعد تحقيقه لإيرادات كبيرة في السعودية والإمارات والخليج بشكل عام.



وحضر العرض الخاص أبطال الفيلم أمير كرارة، ياسمين صبري، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، وكان في استقبالهم عدد كبير من الجمهور السعودي بالورود، والتقطوا الصور التذكارية معهم.



فور الإنتهاء من الإحتفال دخل أبطال الفيلم لقاعة السينما لمشاهدة الفيلم مع الجمهور الذي حضر بكثافة لمشاهدة الفيلم معهم، حيث كانت ردود الأفعال بعد الفيلم إيجابية ومشيدة بالفيلم وبفريق العمل وهو ما أسعد أبطال العمل.



وهذه المرة الثالثة التي يقام فيها عرض خاص للفيلم بحضور أبطاله مع الجمهور، حيث أقيم العرض الخاص الأول في القاهرة يوم الإثنين 26 يونيو، ثم أقيم العرض الخاص الثاني أمس الخميس في الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي.



فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر، وتم طرح الفيلم في السينمات في موسم عيد الأضحى.

البعبع