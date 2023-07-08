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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زيزو يقود الزمالك لـ ريمونتادا تاريخية أمام فيوتشر في الدوري

زيزو
زيزو

قلب الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، في المباراة التى أقيمت على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وافتتح فيوتشر التهديف؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة.

وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل  أكثر من رائع في الدقيقة 25.

وسجل زيزو هدف التقليص من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وأدرك الزمالك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة ناصر منسى من داخل منطقة الجزاء

وسجل زيزو هدف الثالث من تسديدة متقنة بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وبهذه الفوز يقفز الزمالك إلى المرتبة الثالثة برصيد 59 نقطة ،ويتراجع فيوتشر إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله نيمار - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمود شبانة وعمر جابر وأحمد فتوح  ومحمد حسام "بيسو"وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وعلي ياسر ومحمد صلاح.

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