الباز يكشف كواليس محاولة اغتيال عادل إمام خلال التسعينيات.. فيديو

كشف الإعلامي محمد الباز، تفاصيل حصرية عن محاولة اغتيال الفنان عادل إمام، خلال فترة التسعينيات حيث ظهر شخص يدعى بـ "محمد كروم" وهو عضو سابق من أعضاء الجماعة الإسلامية وكان مُكلف باغتيال “الزعيم”.



وأوضح محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن "كروم" صرح بأنه قد كُلف من الجماعة الإسلامية عام 1994 بعد فيلم "الإرهابي" لإغتيال عادل إمام، موضحا أن هدفهم كان اغتيال عادل إمام و شيخ الأزهر الراحل "محمد سيد طنطاوي" مفتى الجمهورية حينها.

وأشار "الباز"، إلى أن "محمد كروم" كشف أن المسئول عن تكليفه بهذه المهمة هو الشيخ "عبود الزمر"، مكملا: "الزمر قال له اقتلوا عادل إمام ومحدش يسألني في حاجة"، موضحا أن الخطة كانت رصد "الزعيم" خلال تحركاته من مسرح الهرم واختيار الوقت المناسب لاغتياله، ولكن الخطة فشلت ولم يتم الإغتيال لعدة أسباب.

رد الزمر على الإتهامات

وتابع، أن "الزمر" نفى معرفته بهذا الحادث وتخطيطه وأنه لم يعرف شخص يدعى “محمد كروم”.

