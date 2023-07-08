الخطيب تدخل .. مستجدات مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لديه موافقة على ضم إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي تقدم بعرض رسمي إلى ميتلاند الدنماركي، وهو العرض الرسمي الوحيد أمام الفريق الدنماركي، واللاعب أبدى موافقته".

وأضاف أمير هشام: "عرض الأهلي وصل يوم الأربعاء الماضي، للتعاقد مع عاشور مقابل 500 ألف دولار لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بنية الشراء مقابل دفع مليون و 500 ألف دولار أخرى".

واختتم هشام: "الأهلي لا يزال ينتظر رد ميتلاند الدنماركي، والمفاوضات لا زالت تسير في الطريق الإيجابي، وهناك نية من ناديه للتخلي عن خدماته، وعاشور سوف يضغط لحسم الصفقة، وفرصة انضمامه 95% ونسبة فشلها 5%".