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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أرباح صناعة المحتوى للخير.. حكاية دودو وابنتها في توزيع وجبات على الفقراء

صدى البلد

الخير ليس متعلق بشهر واحد في السنة شهر رمضان، الخير طول السنة.. لفتة إنسانية من ماما دودو، صانعة محتوى علي تطبيق تيك تيك، والتي قررت أن تستغل الأرباح التي تحصل عليها من هذه المنصة، في إعداد الطعام للفقراء والمساكين ورفع العبء من عليهم.

قالت ماما دودو من منطقة حلوان إن ابنتها هاجر تعرضت إلي حادث في الفترة الأخيرة، لذلك قررت أن تستغل جميع الأرباح التي تتحصل عليها من تطبيق تيك تيك في أعمال الخير وإعداد وجبات طعام المحتاجين والفقراء.

وتابعت أنها تستهدف توزيع وجبات الطعام علي نزلاء دار الأيتام ودار المسنين وعمال النظافة والناس في الشوارع كثيرة في حلوان والسيدة زينب ومناطق كثيرة، وقالت: “الدعم بتاعي اللي باخدة من التيك توك بساعد بيه الغلابة عشان أفرحهم وربنا يكرمني في دنيتي وبفرح جدا بعمل الخير”.

واختتمت ماما دودو، أنه يجب أن يتكاف كل الناس مع بعضهم البعض من أجل مساعدة الفقراء والمحتاجين وعمل الخير.

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