علاء السقطي: توجهات الدولة تصب في دفع عجلة الاستثمار

أكد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن وجود دليل واضح للمستثمرين المصريين والأجانب خطوة هامة، وبمثابة تعريف شامل للخطوات ومدى إلتزام الدولة المصرية، وكافة الإجراءات، وهذا الدليل بمثابة خارطة طريق للمستثمرين.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على شاشة "سي بي سي"، إن المجلس الأعلى للاستثمار مؤشر قوي على دعم الدولة المصرية للاستثمارات وبقوة، وهناك مجموعة من المشكلات التي تعرض لها المستثمرين والتي أضاعت في الوقت والفرص، وتم حلها بشكل جيد، من خلال إجراءات وقرارات الدولة.

وذكر أن توجهات الدولة تصب في دفع عجلة الاستثمار، ورفع المشكلات عن المستثمرين، وعرض الفرص الاستثمارية.

وأضاف علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قانون الاستثمار يتضمن مزايا عديدة.