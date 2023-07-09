زيادة معدلات صيد الأسماك 12% حول العالم

يعتمد العالم على صيد السمك في دائرة الغذاء العالمية، كما تتجه وجهة المنظمات المهتمة بالبحار على حماية المياه للزيادة من كمية الأسماك البحرية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تساعد حماية 30% من المحيطات على «زيادة عدد الكائنات المائية في بقية البحار»، ما يجعل من الممكن صيد «كمية إضافية من الأسماك بنسبة 12%» على مستوى العالم، كما أكد عالم الأحياء البحرية الإسباني إنريك سالا.

وفي ديسمبر، تعهدت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف بشأن اتفاق التنوع البيولوجي في مونتريال (كوب15) حماية 30 % من الأراضي والمحيطات في العالم بحلول العام 2030.

وتقع المناطق التي ينبغي حمايتها كأولوية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، أي ما يشكل 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) حيث لكل دولة سلطتها القضائية، وفق ما قاله سالا خلال جلسة مخصصة «للمحيطات والتنوع البيولوجي البحري في مواجهة التغير المناخي». وأضاف أنّ «المناطق الاقتصادية الخالصة تشهد 96 % من عمليات صيد الأسماك في العالم. وإذا كانت هذه المناطق محمية، يمكن العالم أن يصطاد 8 ملايين طن إضافي (...) أو ما يعادل 12 % أكثر من الأسماك على مستوى العالم»، مشدداً على أن حماية المناطق البحرية ستساعد في «رفع أعداد الكائنات البحرية في بقية البحار».