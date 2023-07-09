عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زيادة معدلات صيد الأسماك 12% حول العالم

مياة المحيط
مياة المحيط

يعتمد العالم على صيد السمك في دائرة الغذاء العالمية، كما تتجه وجهة المنظمات المهتمة بالبحار على حماية المياه للزيادة من كمية الأسماك البحرية.

txt

من غير ما يشرب زيت .. طريقة السمك المقلي المقرمش

txt

حادثان خلال 24 ساعة| أسماك مفترسة تهاجم أمريكا.. وغلق الشواطئ بعد رصد 50 قرشا

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، تساعد حماية 30% من المحيطات على «زيادة عدد الكائنات المائية في بقية البحار»، ما يجعل من الممكن صيد «كمية إضافية من الأسماك بنسبة 12%» على مستوى العالم، كما أكد عالم الأحياء البحرية الإسباني إنريك سالا.

 

 

وفي ديسمبر، تعهدت دول العالم خلال مؤتمر الأطراف بشأن اتفاق التنوع البيولوجي في مونتريال (كوب15) حماية 30 % من الأراضي والمحيطات في العالم بحلول العام 2030.

وتقع المناطق التي ينبغي حمايتها كأولوية ضمن المناطق الاقتصادية الخالصة، أي ما يشكل 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) حيث لكل دولة سلطتها القضائية، وفق ما قاله سالا خلال جلسة مخصصة «للمحيطات والتنوع البيولوجي البحري في مواجهة التغير المناخي». وأضاف أنّ «المناطق الاقتصادية الخالصة تشهد 96 % من عمليات صيد الأسماك في العالم. وإذا كانت هذه المناطق محمية، يمكن العالم أن يصطاد 8 ملايين طن إضافي (...) أو ما يعادل 12 % أكثر من الأسماك على مستوى العالم»، مشدداً على أن حماية المناطق البحرية ستساعد في «رفع أعداد الكائنات البحرية في بقية البحار».

 

صيد السمك الاسماك العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

معالجة مياه الصرف.. حلول عالمية لمواجهة التغيرات المناخية

ضربتها السيول .. نجاة فتاة بمعجزة من حادث بشع في إسبانيا

وفاة طفلة.. اصطدام سيارة سيدة بسور مدرسة في بريطانيا| شاهد

دعوى قضائية وقتال داخل قفص..ماذا يحدث بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج؟

اليوم الأكثر سخونة على الأرض.. درجات حرارة مرعبة تسجلها الأرصاد لأول مرة

تفاصيل اكتشاف أدوات ترجع إلى ما قبل التاريخ في بريطانيا

دراسة : تمرينات الجيم تقاوم الإصابة بـ الزهايمر

وقود مختلط.. روسيا تطور نظاما نوويا جديدا

ترشيحاتنا

وكيل موازنة النواب: الدولة ستربح من قانون إلغاء الإعفاءات 100 مليار جنيه

أول تعليق من BBC بعد إلغاء اعتمادها في سوريا

علي جمعة يعلق على أزمة رؤية الطفل والاستضافة.. شاهد ماذا قال؟

حقيقة مسح البيت بالماء والملح لتحصينه من الحسد.. داعية يوضح

اعرف سعرها الآن .. BMW M4 موديل 2023 بالسوق المصري

تهدئة العقل والجسم.. فوائد نفسية وجمالية لنزول البحر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ