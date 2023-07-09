الحرارة الشديدة تهدد حياة 56 مليون شخص في أمريكا

أظهرت بيانات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن درجات الحرارة الشديدة تقتل أعدادا متزايدة من الأفراد في الولايات المتحدة، وتهدد اليوم حياة نحو 56 مليون شخص.

وأشارت الصحيفة إلى إمكانية حدوث اضطرابات مرتبطة بالحرارة، مثل ضربات الشمس والتشنجات الحرارية والإنهاك الحراري في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، يقطنها أكثر من 55 مليون شخص.

وقدر تحليل الصحيفة للبيانات المقدمة من مؤسسة "فيرست ستريت فاونديشن" أن متوسط عدد الأمريكيين الذين يعانون على الأقل، من ثلاثة أيام متتالية من درجات الحرارة الشديدة كل عام، سيرتفع من 46 في المائة اليوم إلى 63 في المائة على مدى الثلاثين سنة القادمة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المراكز الوطنية الأمريكية للتنبؤ البيئي يوم الاثنين المنصرم، متوسط درجة حرارة عالمية مقدر بـ17.01 درجة مئوية (62.62 فهرنهايت)، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، فقد تجاوز بسهولة الرقم القياسي السابق البالغ 16.92 درجة.

وكانت المناطق المحلية من تكساس إلى الصين، إلى القارة القطبية الجنوبية أيضا، في قبضة موجات الحرارة الكبرى، التي عزاها بعض علماء المناخ إلى الاحترار العالمي العام، ونمط الطقس الدافئ El Nino الأقوى من المعتاد هذه السنة.

ويُذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، قال إن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في "الظواهر الجوية المتطرفة" في عام 2023، مشيرا إلى درجات حرارة قياسية خلال هذا الأسبوع.