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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: إمام عاشور قدم فروض الولاء والطاعة

إمام عاشور
إمام عاشور

دافع محمد جودة نجم الأهلي السابق، عن مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي.
 

قال محمد جودة في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تعاقد الأهلي مع إمام عاشور حق مشروع للنادي وهذا شأن داخلي" .

وأضاف: "إمام عاشور اعتذر أكثر من مرة للنادي الأهلي وقدم فروض الولاء والطاعة" .

واختتم: "هناك لاعبون من الزمالك أهانوا الكيان واستكملوا رحلتهم داخل النادي بشكل طبيعي".

يأتي ذلك بعد تكثيف الأهلي من تحركاته من أجل الحصول على خدمات إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي، بعدما منحت إدارة الأهلي، الضوء الأخضر لأمير توفيق مدير التعاقدات من أجل إنجاز الصفقة في أسرع وقت.

الأهلي يقود مفاوضات قوية في الوقت الحالي مع إدارة ميتلاند بعد الحصول على موافقة إمام عاشور لارتداءالقميص الأحمر إلى جانب التوصل لاتفاق معه على معظم بنود التعاقد، حيث يفاوض الأهلي نظيره ميتلاند، على قيمة الصفقة إلى جانب كيفية السداد والأقساط التي سيتم بها حسم الصفقة.

ويرحب ميتلاند برحيل إمام عاشور، لكنه يتمسك بتحقيق أقصى استفادة مالية من الصفقة. ويفضل ترك اللاعب بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

محمد جودت الأهلى امام عاشور الزمالك

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