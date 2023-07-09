الشافعي: لو ‎الزمالك محاولش يرجع إمام عاشور تبقى جريمة

علق الكاتب إمام الشافعي علي أزمة إمام عاشور مع الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “تويتر”.

وكتب الشافعي:"لو ‎#الزمالك محاولش يرجع امام عاشور تبقى جريمه".

أكد أحمد سمير فرج لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، أن عودة إمام عاشور من الاحتراف الخارجي أمر سئ للغاية فى مسيرة اللاعب، الذي احترف في ميتلاند الدنماركي خلال فترة قصيرة.

وقال أحمد سمير فرج فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: "عودة إمام عاشور من الاحتراف كارثة.. واتعجب من عودته إلى مصر للعلاج..

وأضاف: "إمام عاشور لو انتقل للأهلي سيكون عقده أكبر من النادي الدينماركي.

وقال أحمد سمير فرج فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “لدينا ارتفاع كبير فى أسعار اللاعبين ، وأوقات يكون عقود اللاعبين فى الكرة المصرية أعلي من عقود اللاعبين فى الدوريات الأوروبية”.