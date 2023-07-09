بشير عبد الفتاح: العلاقات المصرية اليونانية متجذرة بعمق التاريخ.. فيديو

أكد الكاتب الصجفي بشير عبد الفتاح، أن العلاقات المصرية اليونانية ضاربة جذورها في عمق التاريخ، مشيرا إلى أنه يحسب لليونان أنه اثناء تأميم قناة السويس، كان اليونانيون يعلمون البحارة المصريين.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، أن اليونان كان لها دور في صناعة الفن المصري، إضافة إلى وجود عدد من الجالية اليونانية حتى الأن في مصر.

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن الرئيس السيسي قام بعمل إنجاز إعادة العلاقات مع دول حوض البحر المتوسط، من خلال الاستفادة من البحر المتوسط في البحث عن الثروات والنفط والغاز بالتعاون مع اليونان وقبرص.

الربط الكهربائي

وأشار بشير عبد الفتاح إلى أن هناك تدريبات عسكرية مشتركة مع اليونان وقبرص، إضافة إلى محاربة الإرهاب، والربط الكهربائي بين مصر واليونان.